Белорусские пограничники в 2021 году пресекли 23 канала противоправной деятельности

Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все задачи и поручения, отданные Президентом Беларуси Александром Лукашенко органам пограничной службы в 2021 году, выполнены. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, который сегодня принял участие в расширенном заседании коллегии ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Обстановка на границе оставалась стабильной и контролируемой. Вместе с тем на рубежах Беларуси сохранились риски и вызовы пограничной безопасности, связанные с незаконной миграцией. Продолжались попытки проникновения в Беларусь радикально настроенных лиц. Отдельного внимания требовала ситуация, связанная с милитаризацией сопредельных приграничных территорий. Сотрудники пограничной службы оперативно реагировали на складывающуюся обстановку", - сообщил Анатолий Лаппо.

На собрании коллегии было отмечено увеличение на 23% в 2021 году количества задержанных нарушителей границы. Были выявлены 65 лиц, причастных к экстремистской деятельности. В целом же общее число нарушений законодательства о госгранице в сравнении с 2020 годом практически не изменилось.

По данным ГПК, в минувшем году продолжилось снижение пассажиропотока через белорусскую границу. Закономерно, что последствия, связанные с карантинными ограничениями, отразились на объеме и динамике трафика через границу. В 2021 году белорусские пограничники обеспечили пропуск через границу более 6,6 млн лиц (в 2020-м - 8,8 млн, снижение на 25%) и около 3,2 млн транспортных средств (в 2020-м - 3,9 млн, на 22% меньше).





Отдельное внимание Анатолий Лаппо заострил на теме борьбы с организованными формами трансграничной преступности. Пограничники, действуя как самостоятельно, так и во взаимодействии с правоохранителями других ведомств, выявили и пресекли 23 канала противоправной деятельности.

Успешно выполнялись задачи по наращиванию пограничной инфраструктуры, ее совершенствованию и приближению подразделений к охраняемым рубежам на белорусско-украинском участке, отметили на коллегии. Продолжалась демаркация на украинском направлении, в Лельчицком районе Гомельской области обозначено около 70 км границы. В рамках союзной программы построена погранзастава "Глушкевичи" (Мозырский погранотряд), за счет собственных возможностей - застава модульного типа "Орехово" (Брестская погрангруппа). Выполнены капитальные ремонтные работы в военных городках застав "Глыбоцкое" и "Усохская Буда" (Гомельская погрангруппа). На приграничных территориях установлены посты технического наблюдения для дистанционного контроля местности, введены в эксплуатацию сигнализационные комплексы, оборудованы новые рубежи охраны. На прибалтийском направлении возведены десятки километров новых рубежей охраны с пограничными дорогами, мостами и контрольно-следовой полосой. На белорусско-польском участке заменена и модернизирована часть сигнализационных комплексов советского периода.-0-