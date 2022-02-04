В Гомеле таксист сбил четырех женщин

Источник материала: БелТА

4 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле таксист совершил наезд сразу на четырех пешеходов, все в больнице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло сегодня примерно в 5.40. 37-летний таксист на "Фольксваген Поло" ехал по ул.Барыкина. Как уточнили в УГАИ, в районе дома №132 он не предоставил преимущество и совершил наезд на четырех женщин-пешеходов 45, 54, 60 и 68 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщины получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.-0-