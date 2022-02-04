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В Гомеле таксист сбил четырех женщин

04.02.2022 15:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле таксист совершил наезд сразу на четырех пешеходов, все в больнице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло сегодня примерно в 5.40. 37-летний таксист на "Фольксваген Поло" ехал по ул.Барыкина. Как уточнили в УГАИ, в районе дома №132 он не предоставил преимущество и совершил наезд на четырех женщин-пешеходов 45, 54, 60 и 68 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщины получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Женщины получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.
 
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