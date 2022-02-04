Правительство рассказало бизнесу, как будут расти зарплаты и что будет с налогами

Источник материала: Myfin





«Объединенный клуб директоров» на этой неделе собрался в необычном формате: на мероприятие, организованное силами трех бизнес-союзов, пригласили представителей госорганов. Тема злободневная – «Экономика Беларуси в 2022 году и среднесрочной перспективе: тенденции, приоритеты, вызовы и риски».

Встречу организовали Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского, Республиканский союз промышленников и предпринимателей и Минский столичный союз предпринимателей и работодателей.

Со стороны бизнеса прозвучали надежды на то, что открытый диалог будет успешным, а в конечном итоге главная цель таких встреч – повышение эффективности белорусской экономики. Правительство же очертило ближайшие перспективы.

Второму экспортному чуду – быть!

Генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц рассказал о программе вовлечения частного бизнеса в цепочки поставок на крупные госпредприятия, дав понять, что она только разворачивается, но уже приносит выгоду не только малому и среднему бизнесу.

Заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич заявил, что есть все основания полагать, что и в 2022 году сохранится спрос на внешних рынках и он продолжит играть ключевую роль в показателях работы экономики.

По мнению замминистра экономики, экспорт продолжит расти опережающими (по отношению к ВВП) темпами и в 2022 увеличится на 6,3%.

– Почему мы делаем ставку на экспорт? Во-первых, по нашему мнению, возможности рынков себя еще не исчерпали, во-вторых, это важно с точки зрения сбалансированности. Это позволит предприятиям получать экспортную выручку и реализовывать свои инвестиционные стратегии, – уверен Ярошевич.

Зарплаты будут расти медленнее ВВП

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Замминистра экономики отметил, что в планах на 2022-й рост реальных доходов на 2%, зарплат – на 2,2%.

Это нестандартный подход, потому что ранее доходы у нас росли примерно на уровне ВВП, зачастую опережая его. Сейчас запланированный рост доходов ниже, и мы пошли на это сознательно, учитывая различные факторы, в том числе COVID-19, санкции и ту же подорожавшую логистику. Зарплату можно медленнее увеличивать, чем производительность. Это сигнал прежде всего госпредприятиям, – заметил Дмитрий Ярошевич.

Он рассказал о том, что Минэкономики работает над тем, чтобы уменьшить количество административных процедур и сделать их прозрачными. А на ремарку о том, что в последние годы сокращается количество малых и средних предприятий, ответил, что малый бизнес должен развиваться, но важно, чтобы часть его становилась серьезными компаниями, которые будут давать работу другим малым предприятиям.

Председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов привел статистику Нацбанка по упавшим на 8% инвестициям предприятий без ведомственной подчиненности и поинтересовался: в чем причина того, что частный сектор перестал инвестировать?

– Это, наверное, связано с ожиданиями. Вероятно, влияет COVID-19, плюс санкционная повестка делает предприятия более осторожными, – предположил чиновник.

Госдолг велит налогам расти?

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Выступление первого заместителя министра финансов Дмитрия Кийко не только напомнило о том, что налоговая политика уже изменилась (речь, в частности, про новые подходы в налогообложении ИП), но дало анонс на ближайшее будущее.

Говоря о среднесрочной перспективе, Дмитрий Кийко отметил, что основные проблемы для бюджета – это расходы по противодействию COVID-19 и риски, связанные с обслуживанием и погашением государственного долга.

– У нас даже выходящие за среднесрочную перспективу достаточно высокие платежи по государственному долгу – до 2027 года ниже 2 млрд долларов они опускаться не будут. В 2022-м это порядка 10 млрд бел. рублей. Поэтому, чтобы качественно управлять государственным долгом, в бюджете необходимо изыскивать средства на уплату процентов. На эти цели привлекать средства мы не планируем. С учетом санкций и закрытых основных рынков необходимо изыскивать средства из бюджета, – объяснил первый замминистра финансов.

Минфин сконцентрирован на формировании профицитного бюджета, часть которого будет направляться на погашение государственного долга.

– Мы подошли к необходимости формирования нового бюджетного правила: мобилизации доходных источников, для того чтобы мы смогли не только финансировать необходимые государственные расходы, но и часть их направлять на погашение госдолга. Потому что без этого рефинансирование у нас становится затруднительным – у нас возникают дополнительные проблемы, – рассказал он.

Представитель Минфина добавил, что наращивать долг на финансировании дефицита госбюджета в текущем состоянии в министерстве не видят возможности, что это не будет позитивом для состояния государственных финансов и для экономики в целом. Поэтому в среднесрочной перспективе придется вырабатывать дополнительные инструменты бюджетной налоговой политики, которые только еще предстоит обсуждать.

– Мы полагаем, что на повестке стоит изменение подходов по взиманию основных налогов – НДС, налога на прибыль и имущественных налогов. Конкретные меры по этим налогам надо обсуждать в том числе с представителями бизнес-сообщества. Но мы видим необходимость по возможному изменению подходов и к налоговым ставкам, и к налоговым льготам, и к налоговой базе, – рассказал Дмитрий Кийко.