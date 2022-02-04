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Под Солигорском преступник в розыске и его отец напали на сотрудников милиции

04.02.2022 15:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Солигорском отец и сын напали на сотрудников милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Вечером 3 февраля на частном подворье в поселке Красная Слобода 65-летний хозяин дома и его 38-летний сын оказали активное сопротивление милиционерам. Младший из нападавших находится в республиканском розыске как обвиняемый по уголовному делу. Он приехал навестить отца, о чем стало известно оперативникам. Было принято решение о его задержании", - рассказали в ведомстве.

Глава семьи намеревался помешать сотрудникам: ударил одного из них прикладом охотничьего ружья и трижды выстрелил. К счастью, обошлось без огнестрельных ранений. Мужчину правоохранителям удалось обезоружить.

В отношении обоих родственников возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении обоих родственников возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Подозреваемым грозит до семи лет лишения...
 
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