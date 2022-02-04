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Кот сидит внутри аквариума и наблюдает за рыбками! Посмотрите, что хозяева сделали, чтоб пушистику было интересно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Интересное видео опубликовал
В ролике сиамский кот Джаспер очень любит смотреть на рыбок в аквариуме. Поэтому хозяева его переделали, чтобы пушистику было интересней. Теперь питомец несколько раз в день подходит к аквариуму, чтобы понаблюдать за его обитателями.
Интернет-юзеров восхитил поступок хозяев Джаспера.
Фото:
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Кот сидит внутри аквариума и наблюдает за рыбками! Посмотрите, что хозяева сделали, чтоб пушистику было интересно! (ВИДЕО)
Интересное видео опубликовал ridus.ru. В ролике сиамский кот Джаспер очень любит смотреть на рыбок в аквариуме. Поэтому хозяева его переделали, чтобы пушистику было...
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