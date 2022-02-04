Кот сидит внутри аквариума и наблюдает за рыбками! Посмотрите, что хозяева сделали, чтоб пушистику было интересно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Интересное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике сиамский кот Джаспер очень любит смотреть на рыбок в аквариуме. Поэтому хозяева его переделали, чтобы пушистику было интересней. Теперь питомец несколько раз в день подходит к аквариуму, чтобы понаблюдать за его обитателями.





Интернет-юзеров восхитил поступок хозяев Джаспера.

Фото: depositphotos.com

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