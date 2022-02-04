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Кот сидит внутри аквариума и наблюдает за рыбками! Посмотрите, что хозяева сделали, чтоб пушистику было интересно! (ВИДЕО)

04.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот сидит внутри аквариума и наблюдает за рыбками! Посмотрите, что хозяева сделали, чтоб пушистику было интересно! (ВИДЕО)

Интересное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике сиамский кот Джаспер очень любит смотреть на рыбок в аквариуме. Поэтому хозяева его переделали, чтобы пушистику было интересней. Теперь питомец несколько раз в день подходит к аквариуму, чтобы понаблюдать за его обитателями.


Интернет-юзеров восхитил поступок хозяев Джаспера.

Фото: depositphotos.com

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Интересное видео опубликовал ridus.ru. В ролике сиамский кот Джаспер очень любит смотреть на рыбок в аквариуме. Поэтому хозяева его переделали, чтобы пушистику было...
 
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