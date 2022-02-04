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Врач рассказал, как защитить уши от холода

04.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач рассказал, как защитить уши от холода

Как защитить уши от холода, в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.

«Я не могу терпеть такую боль – она остро "стреляет" в голове, появляется даже тошнота и рвота». Именно с такими жалобами в зимний период приходят пациенты на прием к врачу.

Дело в том, что уши не имеют жировую ткань, которая защитила бы их от мороза.

Что же делать и как помочь? Смотрите в видеоинформации.


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Как защитить уши от холода, в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация...
 
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