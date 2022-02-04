|
Врач рассказал, как защитить уши от холода
Источник материала: ОНТ
Как защитить уши от холода, в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.
«Я не могу терпеть такую боль – она остро "стреляет" в голове, появляется даже тошнота и рвота». Именно с такими жалобами в зимний период приходят пациенты на прием к врачу.
Дело в том, что уши не имеют жировую ткань, которая защитила бы их от мороза.
Что же делать и как помочь? Смотрите в видеоинформации.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как защитить уши от холода, в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация...
|
Архив (Разное)