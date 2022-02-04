Врач рассказал, как защитить уши от холода

Источник материала: ОНТ

Как защитить уши от холода, в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.

«Я не могу терпеть такую боль – она остро "стреляет" в голове, появляется даже тошнота и рвота». Именно с такими жалобами в зимний период приходят пациенты на прием к врачу.

Дело в том, что уши не имеют жировую ткань, которая защитила бы их от мороза.

Что же делать и как помочь? Смотрите в видеоинформации.





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