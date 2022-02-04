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Как не пропустить у себя онкологию? Вот что посоветовал врач!

04.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как не пропустить у себя онкологию? Вот что посоветовал врач!

Заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский заявил РИА «Новости», что у онкологических заболеваний нет специфических симптомов, а боль появляется на поздних стадиях болезни, как правило, поэтому своевременное обследование у врача поможет не пропустить рак.

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака.

Онкология проявляется очень по-разному, пояснил врач. Даже повышение артериального давления может быть симптомом этого заболевания – к примеру, опухоли коры надпочечников. Пациенту сам по каким-то симптомам не сможет определить, есть ли у него злокачественная опухоль.

Чтобы своевременно выявить онкологию, есть программы скрининга, рассчитанные на наиболее распространенные виды болезни – колоректальный рак, шейки матки, простаты и молочной железы, подчеркнул медик. Такие обследования проводятся по программе диспансеризации в зависимости от возраста. 

В первую очередь, нужно обратиться к врачу-терапевту, если человек подозревает у себя онкологическое заболевание. Именно терапевт направит уже к онкологу при необходимости. По словам Петровского, рак – болезнь пожилых людей. Средний возраст заболевших – около 60 лет. Чем старше становится человек, тем выше риск развития онкологии.

Фото: depositphotos.com


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Заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский заявил РИА «Новости», что у онкологических...
 
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