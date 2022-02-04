Применение пестицидов: все «за» и «против»

Источник материала: ОНТ

Пестициды. Это препараты, которые используются для защиты растений от насекомых, сорняков, плесени и прочих вредителей. Мнения по поводу их пользы и вреда расходятся. Итак, мы выслушали все «за» и «против».

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