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Применение пестицидов: все «за» и «против»
Источник материала: ОНТ
Пестициды. Это препараты, которые используются для защиты растений от насекомых, сорняков, плесени и прочих вредителей. Мнения по поводу их пользы и вреда расходятся. Итак, мы выслушали все «за» и «против».
Подробности смотрите в видеоинформации.
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Пестициды. Это препараты, которые используются для защиты растений от насекомых, сорняков, плесени и прочих вредителей. Мнения по поводу их пользы и вреда...
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