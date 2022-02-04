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Соловьев об абсолютной информационной победе в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Журналист Владимир Соловьев после интервью с Александром Лукашенко поделился с ходом беседы с белорусскими СМИ. В том числе отметил абсолютную информационную победу в Беларуси.
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Журналист Владимир Соловьев после интервью с Александром Лукашенко поделился с ходом беседы с белорусскими СМИ. В том числе отметил абсолютную информационную...
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