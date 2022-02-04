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Всемирный День борьбы с раковыми заболеваниями: какие методы лечения используют в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Всемирный День борьбы с раковыми заболеваниями – памятная дата, которую отмечают 4 февраля.
Медицина в этой области не стоит на месте: методы лечения онкологии постоянно совершенствуются. В том числе и в Беларуси.
Какие методы лечения раковых заболеваний используют в Беларуси, смотрите в видеоинформации.
Фото: pixabay
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Всемирный День борьбы с раковыми заболеваниями – памятная дата, которую отмечают 4 февраля. Медицина в этой области не стоит на месте: методы лечения онкологии...
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