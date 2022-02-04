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Всемирный День борьбы с раковыми заболеваниями: какие методы лечения используют в Беларуси

04.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Всемирный День борьбы с раковыми заболеваниями: какие методы лечения используют в Беларуси

Всемирный День борьбы с раковыми заболеваниями – памятная дата, которую отмечают 4 февраля. 

Медицина в этой области не стоит на месте: методы лечения онкологии постоянно совершенствуются. В том числе и в Беларуси.

Какие методы лечения раковых заболеваний используют в Беларуси, смотрите в видеоинформации.


Фото: pixabay    

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Всемирный День борьбы с раковыми заболеваниями – памятная дата, которую отмечают 4 февраля.  Медицина в этой области не стоит на месте: методы лечения онкологии...
 
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