Всемирный День борьбы с раковыми заболеваниями: какие методы лечения используют в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Всемирный День борьбы с раковыми заболеваниями – памятная дата, которую отмечают 4 февраля.

Медицина в этой области не стоит на месте: методы лечения онкологии постоянно совершенствуются. В том числе и в Беларуси.

Какие методы лечения раковых заболеваний используют в Беларуси, смотрите в видеоинформации.





Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram