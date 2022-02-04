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Какая ответственность предусмотрена за оскорбление в интернете? Отвечает представитель МВД
Источник материала: ОНТ
Какая ответственность предусмотрена за оскорбление в интернете? Отвечает Татьяна Обозная, старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.
Подробности смотрите в видеоинформации.
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Какая ответственность предусмотрена за оскорбление в интернете? Отвечает Татьяна Обозная, старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУВД...
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