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Активистка иностранной организации "Наш дом" Горячко предстанет перед судом в Минске

04.02.2022 16:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении Юлии Горячко, которой инкриминирована иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По материалам дела обвиняемая, действуя от имени иностранной организации "Наш дом" и используя две платежные карты, эмитированные банками Литвы, с августа 2020 года по 14 июля 2021-го вместе с другими людьми компенсировала и оплачивала штрафы, услуги адвокатов, государственные пошлины и иные издержки, связанные с рассмотрением административных и уголовных дел экстремистской направленности. "Помощь" получили не менее 178 человек, общая сумма превысила Br141 тыс.

"Женщина способствовала формированию у этих лиц активности и желания в последующем участвовать в противоправных групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, порождая у них чувство безнаказанности и вседозволенности, подрывая принципы неотвратимости наказания и личной виновной ответственности", - отметили в прокуратуре.

В ходе предварительного следствия обвиняемая признала вину, в полном объеме выполнила обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, по оказанию содействия в расследовании преступления, изобличению других соучастников преступления, иному заглаживанию вреда.

Избранная ранее в отношении Юлии Горячко мера пресечения в виде заключения под стражу заместителем прокурора города Минска при направлении дела в суд оставлена без изменения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Избранная ранее в отношении Юлии Горячко мера пресечения в виде заключения под стражу заместителем прокурора города Минска при направлении дела в суд оставлена...
 
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