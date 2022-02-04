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ДФР возбудил уголовное дело в отношении Павла Латушко по факту получения взятки

04.02.2022 16:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело в отношении Павла Латушко по факту получения взятки. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело в отношении Павла Латушко по факту получения взятки.
 
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