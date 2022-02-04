Генсек НАТО Столтенберг покинет свой пост в октябре этого года

Источник материала: ОНТ

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг назначен управляющим Центрального банка Норвегии. На эту позицию экс-премьера страны прочили еще с прошлого года.

Новую должность Столтенберг будет занимать шесть лет и приступит к своим обязанностям лишь в октябре этого года. Тогда истекает его контракт в качестве руководителя альянса. А вот его преемника могут представить в июне на саммите лидеров НАТО в Мадриде. На пост секретаря военного блока, по слухам, претендуют экс-президенты Эстонии, Литвы и Хорватии. Но именно кандидатура Колинды Грабар-Китарович наиболее вероятна. Она уже работала в качестве помощника генсека 7 лет назад.

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