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Генсек НАТО Столтенберг покинет свой пост в октябре этого года

04.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генсек НАТО Столтенберг покинет свой пост в октябре этого года

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг назначен управляющим Центрального банка Норвегии. На эту позицию экс-премьера страны прочили еще с прошлого года. 

Новую должность Столтенберг будет занимать шесть лет и приступит к своим обязанностям лишь в октябре этого года. Тогда истекает его контракт в качестве руководителя альянса. А вот его преемника могут представить в июне на саммите лидеров НАТО в Мадриде. На пост секретаря военного блока, по слухам, претендуют экс-президенты Эстонии, Литвы и Хорватии. Но именно кандидатура Колинды Грабар-Китарович наиболее вероятна. Она уже работала в качестве помощника генсека 7 лет назад.  

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Генеральный секретарь НАТО Столтенберг назначен управляющим Центрального банка Норвегии. На эту позицию экс-премьера страны прочили еще с прошлого года.  Новую...
 
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