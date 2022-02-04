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Сын избил до смерти 81-летнего отца в Ошмянском районе

04.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сын избил до смерти 81-летнего отца в Ошмянском районе

Ошмянский районный отдел СК расследует уголовное дело об убийстве престарелого с особой жестокостью, сообщается на сайте СК.

2 февраля ночью в милицию сообщили, что в деревне Биютишки Ошмянского района найдено тело 81-летнего мужчины.

Как предварительно установлено, 1 февраля вечером между погибшим и его 52-летним сыном был конфликт, подозреваемый нанес отцу не менее 30 ударов. Пенсионер скончался на месте. 

Подозреваемый в момент убийства был нетрезв. Он несколько раз раньше привлекался к уголовной ответственности, и за причинение тяжких телесных повреждений в том числе.

Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

Фото: СК Беларуси

 

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Ошмянский районный отдел СК расследует уголовное дело об убийстве престарелого с особой жестокостью, сообщается на сайте СК. 2 февраля ночью в милицию сообщили,...
 
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