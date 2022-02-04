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Сын избил до смерти 81-летнего отца в Ошмянском районе
Источник материала: ОНТ
Ошмянский районный отдел СК расследует уголовное дело об убийстве престарелого с особой жестокостью,
2 февраля ночью в милицию сообщили, что в деревне Биютишки Ошмянского района найдено тело 81-летнего мужчины.
Как предварительно установлено, 1 февраля вечером между погибшим и его 52-летним сыном был конфликт, подозреваемый нанес отцу не менее 30 ударов. Пенсионер скончался на месте.
Подозреваемый в момент убийства был нетрезв. Он несколько раз раньше привлекался к уголовной ответственности, и за причинение тяжких телесных повреждений в том числе.
Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.
Фото: СК Беларуси
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Ошмянский районный отдел СК расследует уголовное дело об убийстве престарелого с особой жестокостью, сообщается на сайте СК. 2 февраля ночью в милицию сообщили,...
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