﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Тайны профессии»: ломаем стереотипы про инспекторов ГАИ

04.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Тайны профессии»: ломаем стереотипы про инспекторов ГАИ

«Тревожная кнопка» продолжает премьерный цикл репортажей «Тайны профессии». Показываем тех, кто каждый день стоит на страже нашей безопасности. Тех, кто остаётся за кадром. И даже тех, кого показывать вообще нельзя! Шаг за шагом приоткрываем секреты и развенчиваем мифы. И сегодня наш специальный корреспондент Валерия Балобина в погоне за «Тайной профессии» сломает стереотипы про инспекторов ГАИ.  

«Тайны профессии» специально для «Тревожной кнопки»:  



Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Тревожная кнопка» продолжает премьерный цикл репортажей «Тайны профессии». Показываем тех, кто каждый день стоит на страже нашей безопасности. Тех, кто остаётся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Активистка иностранной организации "Наш дом" Горячко предстанет перед судом в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by