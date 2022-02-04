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«Тайны профессии»: ломаем стереотипы про инспекторов ГАИ
Источник материала: ОНТ
«Тревожная кнопка» продолжает премьерный цикл репортажей «Тайны профессии». Показываем тех, кто каждый день стоит на страже нашей безопасности. Тех, кто остаётся за кадром. И даже тех, кого показывать вообще нельзя! Шаг за шагом приоткрываем секреты и развенчиваем мифы. И сегодня наш специальный корреспондент Валерия Балобина в погоне за «Тайной профессии» сломает стереотипы про инспекторов ГАИ.
«Тайны профессии» специально для «Тревожной кнопки»:
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«Тревожная кнопка» продолжает премьерный цикл репортажей «Тайны профессии». Показываем тех, кто каждый день стоит на страже нашей безопасности. Тех, кто остаётся...
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