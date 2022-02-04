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Сушеную рыбу с недопустимыми добавками обнаружили в продаже в Могилеве
Источник материала: ОНТМогилеве" class="one-news__figure-img">
В Могилеве в крупной торговой сети изъяли из продажи некачественную сушеную рыбу,
Сушено-вяленую рыбную продукцию «Рыбка янтарная» северная путассу кусочки с перцем «Эконом» российского производства обнаружили в продаже.
Специалисты подчеркнули, что нашли в составе продукта не указанные в маркировке пищевые добавки-консерванты сорбиновую и бензойную кислоты. Их использование недопустимо при производстве такой продукции.
На территории Беларуси Госстандарт запретил ввоз и реализацию продукта.
Фото: архив БЕЛТА
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В Могилеве в крупной торговой сети изъяли из продажи некачественную сушеную рыбу, сообщили БЕЛТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта. Сушено-вяленую...
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