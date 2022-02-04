Сушеную рыбу с недопустимыми добавками обнаружили в продаже в Могилеве

Источник материала: ОНТ

Могилеве" class="one-news__figure-img">

В Могилеве в крупной торговой сети изъяли из продажи некачественную сушеную рыбу, сообщили БЕЛТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Сушено-вяленую рыбную продукцию «Рыбка янтарная» северная путассу кусочки с перцем «Эконом» российского производства обнаружили в продаже.

Специалисты подчеркнули, что нашли в составе продукта не указанные в маркировке пищевые добавки-консерванты сорбиновую и бензойную кислоты. Их использование недопустимо при производстве такой продукции.

На территории Беларуси Госстандарт запретил ввоз и реализацию продукта.

Фото: архив БЕЛТА

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