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Соловьев признался, с какими «подарками» уезжает после интервью с Лукашенко

04.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Соловьев признался, с какими «подарками» уезжает после интервью с Лукашенко

После интервью с Александром Лукашенко российский журналист Владимир Соловьев рассказал, с какими «подарками» уезжает, пишет БЕЛТА

Интервью проходило во Дворце Независимости и длилось почти 2 часа. В своем Telegram-канале Владимир Соловьев написал о впечатлениях от разговора с Президентом.

Фото: БЕЛТА

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После интервью с Александром Лукашенко российский журналист Владимир Соловьев рассказал, с какими «подарками» уезжает, пишет БЕЛТА Интервью проходило во Дворце...
 
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