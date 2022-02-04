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Соловьев признался, с какими «подарками» уезжает после интервью с Лукашенко
Источник материала: ОНТ
После интервью с Александром Лукашенко российский журналист Владимир Соловьев рассказал, с какими «подарками» уезжает,
Интервью проходило во Дворце Независимости и длилось почти 2 часа. В своем Telegram-канале Владимир Соловьев написал о впечатлениях от разговора с Президентом.
Фото: БЕЛТА
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После интервью с Александром Лукашенко российский журналист Владимир Соловьев рассказал, с какими «подарками» уезжает, пишет БЕЛТА Интервью проходило во Дворце...
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