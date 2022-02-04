|
Еще два сообщества в Telegram признаны экстремистскими
Источник материала: БелТА
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще два сообщества в Telegram признаны экстремистскими, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.
Речь идет об информационной продукции сообществ "Рупар БДМУ/Рупор БГМУ" и "Светя другим БГМУ чат". Такое решение принято по заявлению прокуратуры Московского района Минска.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет об информационной продукции сообществ "Рупар БДМУ/Рупор БГМУ" и "Светя другим БГМУ чат". Такое решение принято по заявлению прокуратуры Московского...
|
Архив (Разное)