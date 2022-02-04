﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Водитель большегруза протаранил разделительный парапет на МКАД

04.02.2022 19:27 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель большегруза не справился с управлением и протаранил разделительный парапет на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня примерно в 12.20 32-летний водитель МАЗа с полуприцепом ехал по МКАД со стороны ул.Инженерной в направлении пр.Партизанского. В какой-то момент он не справился с управлением, транспортное средство занесло. МАЗ столкнулся с автомобилем, двигавшимся позади. После этого большегруз врезался в металлическое ограждение.

В ДТП никто не пострадал. На месте инцидента работали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска. Проводится проверка. 

Госавтоинспекция напоминает водителям о неукоснительном соблюдении скоростного режима и правил маневрирования. В сложных погодных условиях автомобилистам необходимо исключить резкие маневры и торможения, быть предельно внимательными и осторожными.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ДТП никто не пострадал. На месте инцидента работали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска. Проводится проверка. 
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще два сообщества в Telegram признаны экстремистскими
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by