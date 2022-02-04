Щенок пил мамино молоко и взбивал его. Посмотрите, как это выглядело! Терпению собаки можно позавидовать! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео с маленьким щенком опубликовал ridus.ru .

В ролике очень голодный щенок обедает маминым молоком и одновременно, кажется, взбивает его. У мамы-собаки запас терпения, видно, невероятно большой, ведь реагирует она на действия малыша совершенно спокойно.





Интернет-юзеров насмешил и умилил голодный щенок.

Фото: Pixabay.com

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