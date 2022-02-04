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Щенок пил мамино молоко и взбивал его. Посмотрите, как это выглядело! Терпению собаки можно позавидовать! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео с маленьким щенком опубликовал
В ролике очень голодный щенок обедает маминым молоком и одновременно, кажется, взбивает его. У мамы-собаки запас терпения, видно, невероятно большой, ведь реагирует она на действия малыша совершенно спокойно.
Интернет-юзеров насмешил и умилил голодный щенок.
Фото: Pixabay.com
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Щенок пил мамино молоко и взбивал его. Посмотрите, как это выглядело! Терпению собаки можно позавидовать! (ВИДЕО)
Забавное видео с маленьким щенком опубликовал ridus.ru. В ролике очень голодный щенок обедает маминым молоком и одновременно, кажется, взбивает его. У мамы-собаки...
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