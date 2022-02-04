До +1°С и мокрый снег: прогноз погоды на 5 февраля

Источник материала: ОНТ

5 февраля погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над северными морями. Их облачная гряда постепенно начнет закрывать небо плотной пеленой, вновь пойдут осадки и усилится ветер.

В субботу облачно с прояснениями. На большей части страны – снег, днем с дождем. Влажность до 90%, ночью и утром большая вероятность тумана, видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный порывистый, днем по западу сильный порывистый. Атмосферное давление будет падать.

Температура утром – от +1°С в западных районах до -14°С в восточных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4–6 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках от +1°С по западу до -9°С по северо-востоку. К вечеру – от +1°С по Брестской и Гродненской областям до -7°С по Витебской.

В воскресенье погоду будет определять умеренно теплая, влажная воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Пройдет кратковременный снег, днем по западу с дождем. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью 0°С…+6°С, днем от -3°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу. В начале недели активная система атмосферных фронтов с Западной Европы принесет более ненастную погоду – продолжительные осадки, налипание мокрого снега. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер порывистый. В течение суток -3°С… +4°С.

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