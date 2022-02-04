﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Перепады давления и не только! Врач рассказал, почему опасно жить в небоскребах

04.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Перепады давления и не только! Врач рассказал, почему опасно жить в небоскребах

Врач Сергей Хомяков сообщил РИА «Недвижимость», почему долгое пребывание в небоскребе может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему, работу внутренних органов и спровоцировать психические расстройства, пишет РИА «Новости».

В небоскребах высотой не менее 100 м не опасно находиться несколько дней и даже месяцев. Но если постоянно там жить, можно получить проблемы со здоровьем, психические расстройства. Среди причин этому – подсознательное ощущение страха от высоты, неблагоприятная визуальная среда.

Во время подъема на скоростных лифтах в таких зданиях может заложить уши из-за резкого перепада атмосферного давления.

По словам Хомякова, низкочастотные инфразвуковые колебания – еще одна особенность высоток, которая может негативно влиять на работу внутренних органов, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач Сергей Хомяков сообщил РИА «Недвижимость», почему долгое пребывание в небоскребе может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему, работу внутренних...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель большегруза протаранил разделительный парапет на МКАД
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by