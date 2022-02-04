Перепады давления и не только! Врач рассказал, почему опасно жить в небоскребах

Источник материала: ОНТ

Врач Сергей Хомяков сообщил РИА «Недвижимость», почему долгое пребывание в небоскребе может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему, работу внутренних органов и спровоцировать психические расстройства, пишет РИА «Новости».

В небоскребах высотой не менее 100 м не опасно находиться несколько дней и даже месяцев. Но если постоянно там жить, можно получить проблемы со здоровьем, психические расстройства. Среди причин этому – подсознательное ощущение страха от высоты, неблагоприятная визуальная среда.

Во время подъема на скоростных лифтах в таких зданиях может заложить уши из-за резкого перепада атмосферного давления.

По словам Хомякова, низкочастотные инфразвуковые колебания – еще одна особенность высоток, которая может негативно влиять на работу внутренних органов, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Фото: Pixabay.com

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