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Лукашенко в интервью Соловьеву рассказал, кем он себя считает в Беларуси. Ответ удивит!

04.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко в интервью Соловьеву рассказал, кем он себя считает в Беларуси. Ответ удивит!

Александр Лукашенко во время интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву ответил на вопрос, кем он себя считает в Беларуси. 


Владимир Соловьев, журналист:

- Вы как себя ощущаете? Вы – Президент Беларуси, Вы – отец белорусского народа, Вы – создатель современного белорусского государства, Вы – диктатор, от воли которого зависит жизнь каждого белоруса? Внутренне Вы как себя видите?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

- Человеком. Я не считаю себя создателем. Я вместе со своими коллегами, которые со мной работали в разные времена, создал это суверенное независимое государство впервые в истории Беларуси. Я так считаю. Это главное, что мое поколение сделало. 

- Это Ваше детище?

- Это мое родное. У меня, кроме этого, ничего нет.

Напомним, сегодня во Дворце Независимости прошло интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Оно длилось почти 2 часа.

Ранее мы писали о том, что  Соловьев признался, с какими «подарками» уезжает.

Фото: скриншот из видео ОНТ

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Александр Лукашенко во время интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву ответил на вопрос, кем он себя считает в Беларуси.  Владимир Соловьев,...
 
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