Лукашенко в интервью Соловьеву рассказал, кем он себя считает в Беларуси. Ответ удивит!

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко во время интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву ответил на вопрос, кем он себя считает в Беларуси.

Владимир Соловьев, журналист:

- Вы как себя ощущаете? Вы – Президент Беларуси, Вы – отец белорусского народа, Вы – создатель современного белорусского государства, Вы – диктатор, от воли которого зависит жизнь каждого белоруса? Внутренне Вы как себя видите?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

- Человеком. Я не считаю себя создателем. Я вместе со своими коллегами, которые со мной работали в разные времена, создал это суверенное независимое государство впервые в истории Беларуси. Я так считаю. Это главное, что мое поколение сделало.

- Это Ваше детище?

- Это мое родное. У меня, кроме этого, ничего нет.