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Лукашенко в интервью Соловьеву рассказал, кем он себя считает в Беларуси. Ответ удивит!
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко во время интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву ответил на вопрос, кем он себя считает в Беларуси.
Напомним, сегодня во Дворце Независимости прошло интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Оно длилось почти 2 часа.
Ранее мы
Фото: скриншот из видео ОНТ
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Александр Лукашенко во время интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву ответил на вопрос, кем он себя считает в Беларуси. Владимир Соловьев,...
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