Павла Латушко заподозрили в получении взятки в особо крупном размере

Источник материала: ОНТ

10 тысяч долларов за решение вопроса. Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело против бывшего министра культуры Павла Латушко.

Преступление вскрылось в ходе плановой проверки, как расходовались бюджетные средства на производство кинофильмов. Финансовая милиция вышла на директора частной компании, который сообщил подробности истории 10-летней давности. Признания оформлены как явка с повинной.

За получение взятки в особо крупном размере бывшему министру культуры Павлу Латушко, который сейчас скрывается за границей, грозит до 15 лет лишения свободы.

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