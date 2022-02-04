|
Павла Латушко заподозрили в получении взятки в особо крупном размере
Источник материала: ОНТ
10 тысяч долларов за решение вопроса. Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело против бывшего министра культуры Павла Латушко.
Преступление вскрылось в ходе плановой проверки, как расходовались бюджетные средства на производство кинофильмов. Финансовая милиция вышла на директора частной компании, который сообщил подробности истории 10-летней давности. Признания оформлены как явка с повинной.
За получение взятки в особо крупном размере бывшему министру культуры Павлу Латушко, который сейчас скрывается за границей, грозит до 15 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 тысяч долларов за решение вопроса. Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело против бывшего министра культуры Павла Латушко. Преступление...
|
Архив (Разное)