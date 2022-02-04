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На «Брестский» полигон из Хабаровского края прибыл дивизион российских систем ПВО С-400
Источник материала: ОНТ
Позади 10 тысяч километров и неделя в пути. Продолжается подготовительный этап к активной фазе белорусско-российского учения «Союзная решимость».
На «Брестский» полигон из Хабаровского края прибыл дивизион российских систем противовоздушной обороны С-400 – его задействуют в проверке сил реагирования Союзного государства. «Триумф» (это рабочее название) создан на основе действующих комплексов С-300, совершенный и более точный, способен обнаружить опасность на расстоянии шестисот километров, поражает любые цели. Проведена маскировка стартовых позиций, на боевое дежурство союзники заступят уже в ближайшие дни. Кроме систем ПВО, задействуют зенитные комплексы «Панцирь-С» и современные истребители СУ-35.
Военные раскинули полевой лагерь, его оборудовали всем необходимым для отдыха, быта и физических тренировок. Есть баня, столовая, в свободное время военные проводят теоретические занятия, готовят оружие, смотрят спортивные программы. Впереди самый насыщенный этап проверки боеготовности. Активная фаза учения начнется 10 февраля.
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Позади 10 тысяч километров и неделя в пути. Продолжается подготовительный этап к активной фазе белорусско-российского учения «Союзная решимость». На «Брестский»...
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