На «Брестский» полигон из Хабаровского края прибыл дивизион российских систем ПВО С-400

Источник материала: ОНТ

Позади 10 тысяч километров и неделя в пути. Продолжается подготовительный этап к активной фазе белорусско-российского учения «Союзная решимость».





На «Брестский» полигон из Хабаровского края прибыл дивизион российских систем противовоздушной обороны С-400 – его задействуют в проверке сил реагирования Союзного государства. «Триумф» (это рабочее название) создан на основе действующих комплексов С-300, совершенный и более точный, способен обнаружить опасность на расстоянии шестисот километров, поражает любые цели. Проведена маскировка стартовых позиций, на боевое дежурство союзники заступят уже в ближайшие дни. Кроме систем ПВО, задействуют зенитные комплексы «Панцирь-С» и современные истребители СУ-35.

Роман Копелюк, офицер Вооруженных Сил Российской Федерации: «Совершили марш комбинированным способом через всю территорию Российской Федерации, прибыли в дружественную Республику Беларусь в рамках отработки вопросов единой системы противовоздушной обороны».

Антон Цуканов, военнослужащий Вооруженных Сил Республики Беларусь: «Размещение в полевых условиях – тоже один из элементов полевой подготовки, выходя сюда мы отрабатываем вопросы размещения на местности. Мы отрабатываем умение быстро развернуть, свернуть полевой лагерь, разместить технику, вооружение, оборудовать всю инфраструктуру».

Военные раскинули полевой лагерь, его оборудовали всем необходимым для отдыха, быта и физических тренировок. Есть баня, столовая, в свободное время военные проводят теоретические занятия, готовят оружие, смотрят спортивные программы. Впереди самый насыщенный этап проверки боеготовности. Активная фаза учения начнется 10 февраля.

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