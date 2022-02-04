Соловьев Лукашенко: Когда Вы вышли с автоматом, стало ясно, что Вы готовы умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко во время интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву рассказал о моменте выхода с автоматом, чтобы поддержать силовиков у Дворца Независимости в августе 2020 года.





Журналист рассказал о моменте, который посчитал переломным в послевыборный период.

Владимир Соловьёв, журналист ВГТРК, радио- и телеведущий (Россия): - Для меня был критичный, принципиальный момент, когда Вы с автоматом прилетели. Я понял, что точно не Янукович». Александр Лукашенко, Президент Беларуси: - Большая разница. У него денег было много. Деньги жмут в кармане. - Стало ясно, что Вы готовы умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться. - Они подняли фейк, что, как Янукович, сбежал и дети улетели. Я – автомат в руки, бронежилет, даже шлем забыл надеть. Никто не дрожал, я знал, как действуют наши ребята, они выполняли всё, что я им говорил, но я им должен показать, что я никуда не сбежал, я здесь. Я сел в вертолёт и буквально через несколько минут приземлился, автомат был со мной. Резиденция Президента всегда (особенно в этот период) – желание любого подонка, они и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно, потому что если они уже пошли на штурм Дворца Независимости, это большой риск! И они знали, что это черта, поэтому никогда не применяли оружие. Хотя после этого мы с Украины просто огромными партиями задерживали переброшенное оружие.

Напомним, интервью проходило сегодня во Дворце Независимости и длилось почти 2 часа.

Фото: БЕЛТА

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