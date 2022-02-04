﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Соловьев Лукашенко: Когда Вы вышли с автоматом, стало ясно, что Вы готовы умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться

04.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Соловьев Лукашенко: Когда Вы вышли с автоматом, стало ясно, что Вы готовы умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться

Александр Лукашенко во время интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву рассказал о моменте выхода с автоматом, чтобы поддержать силовиков у Дворца Независимости в августе 2020 года.


Журналист рассказал о моменте, который посчитал переломным в послевыборный период.

Владимир Соловьёв, журналист ВГТРК, радио- и телеведущий (Россия):

- Для меня был критичный, принципиальный момент, когда Вы с автоматом прилетели. Я понял, что точно не Янукович». 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

- Большая разница. У него денег было много. Деньги жмут в кармане. 

- Стало ясно, что Вы готовы умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться.

- Они подняли фейк, что, как Янукович, сбежал и дети улетели. Я – автомат в руки, бронежилет, даже шлем забыл надеть. Никто не дрожал, я знал, как действуют наши ребята, они выполняли всё, что я им говорил, но я им должен показать, что я никуда не сбежал, я здесь. Я сел в вертолёт и буквально через несколько минут приземлился, автомат был со мной. Резиденция Президента всегда (особенно в этот период) – желание любого подонка, они и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно, потому что если они уже пошли на штурм Дворца Независимости, это большой риск! И они знали, что это черта, поэтому никогда не применяли оружие. Хотя после этого мы с Украины просто огромными партиями задерживали переброшенное оружие. 

Напомним, интервью проходило сегодня во Дворце Независимости и длилось почти 2 часа.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко во время интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву рассказал о моменте выхода с автоматом, чтобы поддержать силовиков у Дворца...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель большегруза протаранил разделительный парапет на МКАД
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by