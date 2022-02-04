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Соловьев Лукашенко: Когда Вы вышли с автоматом, стало ясно, что Вы готовы умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко во время
Журналист рассказал о моменте, который посчитал переломным в послевыборный период.
Напомним, интервью проходило сегодня во Дворце Независимости и длилось почти 2 часа.
Фото: БЕЛТА
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Соловьев Лукашенко: Когда Вы вышли с автоматом, стало ясно, что Вы готовы умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться
Александр Лукашенко во время интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву рассказал о моменте выхода с автоматом, чтобы поддержать силовиков у Дворца...
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