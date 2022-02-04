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Турбины к легковушке на Br36,5 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

04.02.2022 19:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тюнингованные турбонагнетатели на Br36,5 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Попытку незаконного ввоза пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска "Котловка". Применяемый в автомобилях механизм везли из Литвы. Следовавший по зеленому коридору водитель-россиянин заявил, что не перемещает подлежащие декларированию товары. Вместе с тем при проведении таможенного контроля установлено, что в транспортном средстве находится комплект из четырех турбин к легковому автомобилю.

Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, стоимость комплекта модернизированных (тюнингованных) турбонагнетателей составляет более Br36,5 тыс. Сумма необходимых к уплате таможенных платежей за ввозимый товар в данном случае составила порядка Br11 тыс.

Гродненская региональная таможня вынесла постановление о наложении административного взыскания по ч.4 ст.15.5 КоАП (недекларирование товаров). Гражданину России необходимо уплатить штраф в размере до 30% процентов от стоимости незаконно перемещаемого товара.

Согласно таможенному законодательству ЕАЭС, при единовременном ввозе на его территорию наземным транспортном товаров для личного пользования, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 500 евро и (или) вес которых превышает 25 кг, за данный товар необходимо уплатить таможенные платежи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Попытку незаконного ввоза пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска "Котловка". Применяемый в автомобилях механизм везли из Литвы. Следовавший по...
 
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