Конфликт соседей в Минске закончился тяжкими телесными: расследование завершено

Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений 33-летнему минчанину. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"В ходе следствия установлено, что 9 ноября 2021 года в вечернее время в одном из домов на ул.В.Хоружей в Минске в ходе конфликта произошло нападение на одного из жителей дома. Причиной конфликта послужило курение компании мужчин в подсобном помещении дома. Проходивший мимо парень сделал гражданам замечание и попросил их выйти на улицу, на что в его адрес посыпались возмущения. Парень вышел на улицу и позвонил в правоохранительные органы. Спустя некоторое время из подъезда вышли двое мужчин, которых он видел ранее в подвале. Молодой человек вернулся в подъезд, однако подвал уже был закрыт", - рассказали в УСК.

Пройдя на плохо освещенную площадку первого этажа, он заметил у лифта третьего мужчину из компании. Минчанин сообщил, что вызвал сотрудников милиции, после чего оба начали ругаться и разговаривать на повышенных тонах.

Мужчина дождался лифта и вошел в него, потерпевший же, решил подойти поближе, чтобы увидеть, на какой этаж он поедет, чтобы сообщить данную информацию сотрудникам милиции. В этот момент 65-летний минчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил молодого человека ножом в область грудной клетки. Сразу после удара пострадавший побежал на этаж выше за помощью к соседям, которые впоследствии и вызвали скорую медицинскую помощь, сам же в это время снова позвонил в милицию.

Оперативно прибывшие правоохранители задержали нападавшего. В ходе допроса обвиняемый сообщил, что после удара ножом он отправился к месту своего жительства, где избавился от ножа, выбросив его в мусоропровод.

В результате случившегося пострадавший был госпитализирован. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы ему причинены тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.

Следствием допрошены все участники конфликта, а также свидетели произошедшего, в целях установления обстоятельств проведены очные ставки и следственный эксперимент, изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения. К материалам уголовного дела приобщен характеризующий личность фигуранта материал, а также заключения экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ. По результатам комплексной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в момент совершения преступления мог в полной мере сознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

По завершению расследования 65-летнему мужчине предъявлено обвинение по п.7 ч.2 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений). С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-