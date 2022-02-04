Разговор на самые острые темы и подробности, которые прежде никогда не озвучивались: Лукашенко дал большое интервью Соловьеву

Источник материала: ОНТ

Принципиальный разговор по самым острым темам. Сегодня Президент дал большое и, к слову, долгожданное интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву. Разговор получился не только открытым, но и достаточно жёстким.

Впрочем, Александр Лукашенко не делит вопросы на удобные и не очень. В этой беседе Президент раскрыл новые подробности известных событий. Забирать у коллег право на эксклюзив, понятное дело, не можем. И всё же.

Соловьёв – автор и ведущий общественно-политического ток-шоу на телеканале «Россия-1», владелец собственного YouTube-канала. Журналист известен яркими, а порой и провокационными заявлениями по широкой новостной повестке. События в Беларуси – не исключение. Уроки августа 2020-го и почему Александра Лукашенко предали те, кого он поддерживал и даже опекал? Журналист рассказал о моменте, который считает переломным в послевыборный период.

Владимир Соловьёв, журналист ВГТРК, радио- и телеведущий (Россия): «Для меня был критичный, принципиальный момент, когда вы с автоматом прилетели. Я понял, что точно не Янукович». Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Большая разница. У него денег было много. Деньги жмут в кармане». Владимир Соловьёв, журналист ВГТРК, радио- и телеведущий (Россия): «Стало ясно, что вы готовы умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться». Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Они подняли фейк, что, как Янукович, сбежал и дети улетели. Я – автомат в руки, бронежилет, даже шлем забыл надеть. Никто не дрожал, я знал, как действуют наши ребята, они выполняли всё, что я им говорил, но я им должен показать, что я никуда не сбежал, я здесь. Я сел в вертолёт и буквально через несколько минут приземлился, автомат был со мной. Резиденция Президента всегда (особенно в этот период) – желание любого подонка, они и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно, потому что если они уже пошли на штурм Дворца Независимости, это большой риск! И они знали, что это черта, поэтому никогда не применяли оружие. Хотя после этого мы с Украины просто огромными партиями задерживали переброшенное оружие».

Большое видится на расстоянии, а потому тема попытки госпереворота в Беларуси по-прежнему вызывает журналистский интерес. В этой связи ещё один, но уже едва ли не философский вопрос.

Владимир Соловьёв, журналист ВГТРК, радио- и телеведущий (Россия): «Вы как себя ощущаете? Вы – Президент Беларуси, Вы – отец белорусского народа, Вы – создатель современного белорусского государства, Вы – диктатор, от воли которого зависит жизнь каждого белоруса? Внутренне Вы как себя видите?» Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Человеком. Я не считаю себя создателем. Я вместе со своими коллегами, которые со мной работали в разные времена, создал это суверенное независимое государство впервые в истории Беларуси. Я так считаю. Это главное, что мое поколение сделало». Владимир Соловьёв, журналист ВГТРК, радио- и телеведущий (Россия): «Это Ваше детище?» Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Это мое родное. У меня, кроме этого, ничего нет».

В интервью неоднократно поднимался украинский вопрос. Москву волнует, на чью сторону встанет Минск в случае военного конфликта. Впрочем, ответ Александр Лукашенко дал в недавнем послании народу и парламенту. Тему безопасности затрагивали и в большом масштабе. Любопытный вопрос – видит ли Александр Лукашенко возможность большой войны в Европе? И, как бы ни складывалась обстановка, Президент не строит мрачных прогнозов. Беседа длилась почти два часа и продолжилась, даже когда камеры выключили.

Владимир Соловьёв, журналист ВГТРК, радио- и телеведущий (Россия): «Для меня было самое интересное – услышать мотивацию Президента, его понимание. Если я второй раз за 58 лет жизни приехал в Беларусь и буду строить из себя специалиста по Беларуси и говорить, что я всё понимаю, что у вас происходит, это будет непрофессионально и неверно. Я гражданин Российской Федерации, и я смотрю из Москвы, и я смотрю, исходя из интересов моего государства. Поэтому, например, для меня Латушко и Тихановская – враги. Потому что её задача – нанести максимальный ущерб интересам моего государства. Но мне было интересно наблюдать, потому что на моих глазах зарождались технологии, как, с одной стороны, уничтожения власти, так, с другой, противодействия. Сначала, казалось, полного информационного провала, а потом неожиданного возрождения из ниоткуда и абсолютной информационной победы».

Ожидается, что интервью с Президентом будет тиражироваться в разных форматах на различных платформах – в теле- и интернет-эфире.

Подписывайтесь на нас в Telegram