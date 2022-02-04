В Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр. Как это было?

Источник материала: ОНТ

Пекин сегодня в центре внимания всех спортивных болельщиков и не только. В столице Китая официально открыты зимние Олимпийские игры. Яркая, торжественная церемония прошла на легендарном стадионе «Птичье гнездо». Несмотря на множество ограничений, с которыми приходится сталкиваться спортсменам, они все же вышли на церемонию, гордо неся свои флаги.

Китайцы не стали по традиции много времени уделять истории. А сделали акцент на новый год, который совсем недавно отпраздновали. Завершилось все ярким фейерверком. А впереди фейерверк эмоций от спортивных баталий.

«Быстрее, выше, сильнее. Вместе!» Новый девиз, официально оформленный в Токио подхватил и Пекин. Олимпийские кольца появляются из виртуальной глыбы льда. А на "Птичье гнездо» опускаются снежинки с названиями участвующих стран. И образовывают одну большую. Впечатляюще!

В параде атлетов принимают участие 95 стран. Греция по традиции открывает, а хозяева идут последними. К сожалению, составы делегаций на арене ограничены. Во-первых, пандемия. Во-вторых, многим в центр Пекина пришлось бы добираться из горного кластера в Джандзякоу, а это более двухсот километров.

Белорусы появились на стадионе под 22-м номером. Знаменосцы от Беларуси – конькобежцы Игнат Головотюк и Анна Нифонтова. Всего же нашу страну на главном старте четырехлетия представляют 29 спортсменов, которые поспорят за медали в шести видах спорта. Сегодня белорусских атлетов поддержал президент Национального Олимпийского комитета. Виктор Лукашенко выразил веру в спортсменов, пожелав новых высот и рекордов.

Сама церемония получилась впечатляющей. Китайские режиссеры смогли удивить спецэффектами и дополненной реальностью. При этом организаторы решили обойтись без приглашения профессиональных актёров и каскадёров. Зато участие в грандиозном празднике приняли многочисленные волонтёры, студенты и школьники. Многим посчастливилось стать причастными к этому историческому событию. К слову, Пекин первый город, который принял и летние и зимние Олимпийские игры.

Томас Бах, глава Международного Олимпийского комитета: «В нашем хрупком мире, где нарастают неравенство, конфликты и недоверие, мы показываем, что возможно быть ярыми соперниками и одновременно жить в мире и уважать друг друга. Миссия Олимпийских игр — собрать всех вместе для участия в мирном состязании, всегда строить мосты, но никогда не сооружать стены».

Организаторы обещали одно из самых оригинальных зажжений олимпийского огня. Оно получилось не пафосным, как это часто бывает. А скорее простым и душевным. За церемонией открытия на 80-ти тысячном стадионе наблюдали немногочисленные болельщики. Билеты из-за пандемии в открытую продажу не поступали.

Антиковидные ограничения серьезно коснулись и спортсменов. Если сравнивать с ситуацией летней Олимпиады в Токио, они значительно жестче. Ежедневные тесты, минимизация контактов и ограниченное передвижение. Чтобы уменьшить риск заболеть, в Китае используют систему «пузыря». Все, кто прибыл на Олимпиаду, могут перемещаться только в пределах «замкнутого круга», в который входят аэропорты, стадионы для соревнований и также олимпийские деревни.

Пока у всех наших спортсменов со здоровьем все в порядке. Команда в полном составе готова стартовать на Олимпиаде. Уже завтра в биатлонной смешанной эстафете будет возможность побороться за награды. Динара Алимбекова будет открывать эту гонку для нас. Белорусы уйдут на дистанцию под вторым номером. Также ждем на конькобежном стадионе Марину Зуеву. Нас ждут две недели жарких баталий зимней Олимпиады.

Подписывайтесь на нас в Telegram