﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мама-собака запретила щенкам кататься на лопате со снегом. Посмотрите, милота зашкаливает! (ВИДЕО)

04.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мама-собака запретила щенкам кататься на лопате со снегом. Посмотрите, милота зашкаливает! (ВИДЕО)

Трогательное видео с заботливой мамой-собакой опубликовал ridus.ru.

В ролике хвостатая родительница запретила щенку кататься на лопате со снегом. Малыш, похоже, решил немного повеселиться, но мама, видимо, посчитала такое развлечение небезопасным. Конечно, он был с ней не согласен.


Интернет-юзеров растрогала заботливой мама-собака.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трогательное видео с заботливой мамой-собакой опубликовал ridus.ru. В ролике хвостатая родительница запретила щенку кататься на лопате со снегом. Малыш, похоже, решил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конфликт соседей в Минске закончился тяжкими телесными: расследование завершено
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by