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Мама-собака запретила щенкам кататься на лопате со снегом. Посмотрите, милота зашкаливает! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Трогательное видео с заботливой мамой-собакой опубликовал
В ролике хвостатая родительница запретила щенку кататься на лопате со снегом. Малыш, похоже, решил немного повеселиться, но мама, видимо, посчитала такое развлечение небезопасным. Конечно, он был с ней не согласен.
Интернет-юзеров растрогала заботливой мама-собака.
Фото: Pixabay.com
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Трогательное видео с заботливой мамой-собакой опубликовал ridus.ru. В ролике хвостатая родительница запретила щенку кататься на лопате со снегом. Малыш, похоже, решил...
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