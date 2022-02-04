Мама-собака запретила щенкам кататься на лопате со снегом. Посмотрите, милота зашкаливает! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Трогательное видео с заботливой мамой-собакой опубликовал ridus.ru .

В ролике хвостатая родительница запретила щенку кататься на лопате со снегом. Малыш, похоже, решил немного повеселиться, но мама, видимо, посчитала такое развлечение небезопасным. Конечно, он был с ней не согласен.





Интернет-юзеров растрогала заботливой мама-собака.

Фото: Pixabay.com

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