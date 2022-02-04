685 медалей, в том числе 324 – в олимпийских видах: в Минспорта и туризма подвели итоги 2021 года

Источник материала: ОНТ

На заседании коллегии Министерства спорта и туризма подвели итоги 2021-го года. В непростых условиях наши атлеты показали достойные результаты.

В минувшем году белорусские спортсмены завоевали на крупных международных турнирах 685 медалей, в том числе 324 награды в олимпийских видах. На итоговой коллегии были обозначены задачи на 2022-й год: они касаются развития различных видов спорта, особенно олимпийских. Как и прежде особое внимание будет уделяться популяризации здорового образа жизни, занятию физкультурой, стимулированию интереса детей к спорту.

Также на заседании коллегии рассмотрены вопросы туристической отрасли и перспективы международного сотрудничества в этой сфере.

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