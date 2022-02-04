﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

685 медалей, в том числе 324 – в олимпийских видах: в Минспорта и туризма подвели итоги 2021 года

04.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

685 медалей, в том числе 324 – в олимпийских видах: в Минспорта и туризма подвели итоги 2021 года

На заседании коллегии Министерства спорта и туризма подвели итоги 2021-го года. В непростых условиях наши атлеты показали достойные результаты.

В минувшем году белорусские спортсмены завоевали на крупных международных турнирах 685 медалей, в том числе 324 награды в олимпийских видах. На итоговой коллегии были обозначены задачи на 2022-й год: они касаются развития различных видов спорта, особенно олимпийских. Как и прежде особое внимание будет уделяться популяризации здорового образа жизни, занятию физкультурой, стимулированию интереса детей к спорту.

Также на заседании коллегии рассмотрены вопросы туристической отрасли и перспективы международного сотрудничества в этой сфере.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заседании коллегии Министерства спорта и туризма подвели итоги 2021-го года. В непростых условиях наши атлеты показали достойные результаты. В минувшем году...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конфликт соседей в Минске закончился тяжкими телесными: расследование завершено
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by