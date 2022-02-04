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Лукашенко и Соловьев после интервью смотрели видео с телефона журналиста. И вот что там было!

04.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко и Соловьев после интервью смотрели видео с телефона журналиста. И вот что там было!

Александр Лукашенко и Владимир Соловьев по окончании интервью смотрели видео с телефона российского журналиста, пишет «Пул Первого».

Оказалось, что американский актер Стивен Сигал записал видеообращение для Главы государства.

Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко встречался со Стивеном Сигалом в августе 2016 года в неформальной обстановке. В рамках сотрудничества с крупнейшей белорусской компанией-разработчиком онлайн-игр актер был в Минске. Этот визит не стал сугубо деловым - за сутки в столице Сигал успел многое: у него была краткая экскурсия по Минску, знакомство с белорусской кухней.

Напомним, сегодня во Дворце Независимости прошло интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Оно длилось почти 2 часа. Ранее мы писали, что Лукашенко в интервью Соловьеву рассказал, кем он себя считает в Беларуси. 

Фото из Telegram-канала «Пул Первого»


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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Александр Лукашенко и Владимир Соловьев по окончании интервью смотрели видео с телефона российского журналиста, пишет «Пул Первого». Оказалось, что американский...
 
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