Лукашенко и Соловьев после интервью смотрели видео с телефона журналиста. И вот что там было!

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко и Владимир Соловьев по окончании интервью смотрели видео с телефона российского журналиста, пишет «Пул Первого».

Оказалось, что американский актер Стивен Сигал записал видеообращение для Главы государства.

Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко встречался со Стивеном Сигалом в августе 2016 года в неформальной обстановке. В рамках сотрудничества с крупнейшей белорусской компанией-разработчиком онлайн-игр актер был в Минске. Этот визит не стал сугубо деловым - за сутки в столице Сигал успел многое: у него была краткая экскурсия по Минску, знакомство с белорусской кухней.

Напомним, сегодня во Дворце Независимости прошло интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Оно длилось почти 2 часа. Ранее мы писали , что Лукашенко в интервью Соловьеву рассказал, кем он себя считает в Беларуси.

Фото из Telegram-канала «Пул Первого»





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