|
Лукашенко и Соловьев после интервью смотрели видео с телефона журналиста. И вот что там было!
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко и Владимир Соловьев по окончании интервью смотрели видео с телефона российского журналиста,
Оказалось, что американский актер Стивен Сигал записал видеообращение для Главы государства.
Как
Напомним, сегодня во Дворце Независимости прошло интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Оно длилось почти 2 часа. Ранее мы
Фото из Telegram-канала
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко и Владимир Соловьев по окончании интервью смотрели видео с телефона российского журналиста, пишет «Пул Первого». Оказалось, что американский...
|
Архив (Разное)