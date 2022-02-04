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Убил и расчленил жену, а потом полгода вел за нее соцсети. Тело «Мисс Кузбасс-2010» нашли в Новой Москве

04.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Убил и расчленил жену, а потом полгода вел за нее соцсети. Тело «Мисс Кузбасс-2010» нашли в Новой Москве

4 февраля на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы в лесополосе следователи и криминалисты СК России вместе с сотрудниками Московского уголовного розыска нашли тело Ксении Поповой — «Мисс Кузбасс-2010». Ее убил муж, пишет ntv.ru.

37-летний Александр Попов сам обратился в полицию в начале января. По его словам, супруга Ксения после отдыха в Дубае в августе 2021 года уехала в Африку, а потом исчезла.


Фото: Telegram-канал «НТВ»

В полиции заподозрили, что мужчина может быть причастен к исчезновению жены. Как выяснилось после проверки, Ксения не покупала билеты в Дубай и не выезжала из России. А соседи пары рассказали, что видели - Попов несколько дней выносил на улицу мусорные мешки.

Мужчина сознался, что убил Ксению во время ссоры, а потом расчленил тело и выбросил фрагменты в реку. Затем начал вести соцсети от ее лица.

Отмечается, что ранее Александр Попов был главой Центрального района Новокузнецка, замначальником отдела по договорной работе ГУП «Московский метрополитен».

Главное фото с сайте ceur.ru

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4 февраля на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы в лесополосе следователи и криминалисты СК России вместе с сотрудниками Московского...
 
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