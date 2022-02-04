В Марокко ребенка четвертый день не могут вытащить из колодца

Источник материала: ОНТ

В Марокко четвертый день пытаются спасти упавшего в колодец пятилетнего мальчика.

На месте в полной готовности ждет вертолет медпомощи, который сможет доставить ребенка в больницу. Добраться до маленького Райана не так и просто. Колодец очень узкий, а его глубина – 30 метров. Рядом с ним спасатели роют другой колодец, из которого пробьют стену и заберут малыша. Мальчик находится в сознании, ему удалось спустить трубки с кислородом и водой, а также камеру. Тысячи пользователей Интернета пишут слова поддержки родителям и не перестают молиться за Райана.

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