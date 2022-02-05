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Олег Антоненко занял пост генерального менеджера ХК «Динамо-Минск»

05.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олег Антоненко занял пост генерального менеджера ХК «Динамо-Минск»

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» объявил о назначении нового генерального менеджера. Им стал прославленный белорусский хоккеист Олег Антоненко.

Ранее известный специалист работал консультантом Федерации хоккея Беларуси и Института сборных команд, входил в тренерский штаб солигорского «Шахтёра». Примечательно, что Олег Антоненко начинал свою профессиональную карьеру хоккеиста как раз в минском «Динамо». Четырежды завоёвывал золотые медали чемпионата Беларуси. Был капитаном национальной команды. И особо отметим, что на Олимпиаде в Ванкувере именно Олег Антоненко нес флаг Беларуси на церемонии открытия Игр.

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Теги: Минск
 
 
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» объявил о назначении нового генерального менеджера. Им стал прославленный белорусский хоккеист Олег Антоненко. Ранее известный...
 
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