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Олег Антоненко занял пост генерального менеджера ХК «Динамо-Минск»
Источник материала: ОНТ
Хоккейный клуб «Динамо-Минск» объявил о назначении нового генерального менеджера. Им стал прославленный белорусский хоккеист Олег Антоненко.
Ранее известный специалист работал консультантом Федерации хоккея Беларуси и Института сборных команд, входил в тренерский штаб солигорского «Шахтёра». Примечательно, что Олег Антоненко начинал свою профессиональную карьеру хоккеиста как раз в минском «Динамо». Четырежды завоёвывал золотые медали чемпионата Беларуси. Был капитаном национальной команды. И особо отметим, что на Олимпиаде в Ванкувере именно Олег Антоненко нес флаг Беларуси на церемонии открытия Игр.
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» объявил о назначении нового генерального менеджера. Им стал прославленный белорусский хоккеист Олег Антоненко. Ранее известный...
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