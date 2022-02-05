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Олимпийские игры в Пекине, день первый: лидерами медального зачета стали спортсмены из США
Источник материала: ОНТ
Некоторые соревнования на Олимпиаде в Пекине стартовали еще до официальной церемонии открытия.
Сегодня начали выступление на Играх представители фигурного катания в командном турнире. Белорусы в этом виде программы не представлены. После первого соревновательного дня лидируют спортсмены из США. Продолжается групповой этап по кёрлингу в смешанных парах. После двух дней лидирует сборная Италии. Сегодня состоялись и очередные матчи в женском турнире по хоккею. Сборная Дании уступила команде Китая – 1:3, а российские хоккеистки победили соперниц из Швейцарии – 5:2.
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Некоторые соревнования на Олимпиаде в Пекине стартовали еще до официальной церемонии открытия. Сегодня начали выступление на Играх представители фигурного...
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