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Парень разрезал кроссовки за $200, чтобы порадовать своих собак. Посмотрите, что получилось – некоторые пользователи плакали!
Источник материала: ОНТ
Интересную историю опубликовал
Бизнесмен из США Роки Кэнака, основатель пекарни для собак, блогер, любит своих питомцев. Среди них – две собаки, которые из-за болезни остались без зрения. Роки поддерживает любимиц и очень хочет их всячески радовать.
Так как ослепшие питомцы реагируют только на звуки и запахи, парень для них придумал развлечение – разобрал пищащую игрушку и подошву своих кроссовок. Результат – веселый способ играть со своими любимицами, потерявшими зрение.
Видео растрогало миллионы интернет-юзеров, попало в рекомендации Reels, собрало более 20 млн просмотров и 2 млн лайков.
Фото: Pixabay.com
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Парень разрезал кроссовки за $200, чтобы порадовать своих собак. Посмотрите, что получилось – некоторые пользователи плакали!
Интересную историю опубликовал ridus.ru. Бизнесмен из США Роки Кэнака, основатель пекарни для собак, блогер, любит своих питомцев. Среди них – две собаки, которые из-за...
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