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Парень разрезал кроссовки за $200, чтобы порадовать своих собак. Посмотрите, что получилось – некоторые пользователи плакали!

05.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень разрезал кроссовки за 0, чтобы порадовать своих собак. Посмотрите, что получилось – некоторые пользователи плакали!

Интересную историю опубликовал ridus.ru.

Бизнесмен из США Роки Кэнака, основатель пекарни для собак, блогер, любит своих питомцев. Среди них – две собаки, которые из-за болезни остались без зрения. Роки поддерживает любимиц и очень хочет их всячески радовать.

Так как ослепшие питомцы реагируют только на звуки и запахи, парень для них придумал развлечение – разобрал пищащую игрушку и подошву своих кроссовок. Результат – веселый способ играть со своими любимицами, потерявшими зрение.


Видео растрогало миллионы интернет-юзеров, попало в рекомендации Reels, собрало более 20 млн просмотров и 2 млн лайков.

Фото: Pixabay.com

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Интересную историю опубликовал ridus.ru. Бизнесмен из США Роки Кэнака, основатель пекарни для собак, блогер, любит своих питомцев. Среди них – две собаки, которые из-за...
 
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