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В Минске презентовали календарь событий в честь 140-летия со дня рождения Якуба Коласа
Источник материала: ОНТМинске презентовали календарь событий в честь 140-летия со дня рождения Якуба Коласа" class="one-news__figure-img">
Весь этот год с #люблюКоласа. В Минске сегодня презентованы ключевые события в честь 140-летия «песняра земли белорусской». Круглый стол прошёл в Национальной библиотеке. Осенью у неё тоже юбилей. Уже век главное книгохранилище страны получает обязательный экземпляр каждого издания произведений классика в разных жанрах.
Не выходной, но праздничный. 3 ноября впервые красный день календаря. Народного. Поэт писал: «Я прыйшоў дзеля вас…» Потомки знают, помнят. Силуэт, дата и автограф – эмблема года с #люблюКоласа. Его создатели сегодня представили будущее.
Столичный дом, в котором жил и творил Колас, пространство камерное. Собрались большой компанией – преподаватели беллит, турагенты, представители СМИ – в Нацбиблиотеке. Можно сказать, что у песняра здесь бессрочный читательский билет.
Поэт, прозаик, драматург, критик, публицист, учёный, педагог. И это не все грани одного образа. Больше ста проектов – только от минского мономузея. #люблюКоласа поставят также гости пушкинского «Михайловского» и «Ясной Поляны» Толстого.
Якуб Колас – самый издаваемый белорусский автор в истории. Его псевдонимы на обложках почти 5 миллионов книг. Абсолютные бестселлеры... Удивительно, но это не «Новая зямля», «Сымон-музыка» или «На ростанях», а произведения для детей. «Рак-вусач» и «Савось-распуснік» – по 200 тысяч экземпляров. Персональной энциклопедии песняр до сих пор не удостоился.
К 140-летию «Народного» – Республиканский литературный конкурс «Майму Паэту прысвячаю…». Уже стартовал. Жюри оценит стихи, рассказы, сказки, эссе, интервью. И вдруг в год, когда на один красный день в календаре больше, «взойдёт» новый Колас.
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Весь этот год с #люблюКоласа. В Минске сегодня презентованы ключевые события в честь 140-летия «песняра земли белорусской». Круглый стол прошёл в Национальной...
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