В Минске презентовали календарь событий в честь 140-летия со дня рождения Якуба Коласа

Источник материала: ОНТ

Минске презентовали календарь событий в честь 140-летия со дня рождения Якуба Коласа" class="one-news__figure-img">

Весь этот год с #люблюКоласа. В Минске сегодня презентованы ключевые события в честь 140-летия «песняра земли белорусской». Круглый стол прошёл в Национальной библиотеке. Осенью у неё тоже юбилей. Уже век главное книгохранилище страны получает обязательный экземпляр каждого издания произведений классика в разных жанрах.





Не выходной, но праздничный. 3 ноября впервые красный день календаря. Народного. Поэт писал: «Я прыйшоў дзеля вас…» Потомки знают, помнят. Силуэт, дата и автограф – эмблема года с #люблюКоласа. Его создатели сегодня представили будущее.

Ирина Матяс, директор Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Адчуць “любоў” можна і ў музеі Якуба Коласа, і ў яго філіяле “Мікалаеўшчына”, дзе будзе праводзіцца шэраг мерапрыемстваў. Увогуле гэты год насычаны юбілеямі. 110 гадоў сустрэчы Якуба Коласа і Янкі Купалы ў Смольні, адкуль зарадзілася іх сяброўства назаўжды. У нас ёсць і віртуальныя, і рэальныя наведвальнікі. Але мы разлічваем больш на рэальнага наведвальніка»

Столичный дом, в котором жил и творил Колас, пространство камерное. Собрались большой компанией – преподаватели беллит, турагенты, представители СМИ – в Нацбиблиотеке. Можно сказать, что у песняра здесь бессрочный читательский билет.

Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси: «Непасрэдна ўдзельнічаў у стварэнні. Да нас трапілі і рукапісы Якуба Коласа, і яго прыжыццёвыя выданні. У тым ліку з аўтографамі маэстра. Мы вельмі рады, што захоўваем шматлікія фотаздымкі, выявы. У фондах Нацыянальнай бібліятэкі – каля 500 толькі кніжных выданняў, больш 200 нотных выданняў, каля 70 аўдыёдакументаў. Колас для нас аказаўся настолькі шматгранным, што нават і сёння ацаніць гэтую спадчыну мы яшчэ не паспелі».

Поэт, прозаик, драматург, критик, публицист, учёный, педагог. И это не все грани одного образа. Больше ста проектов – только от минского мономузея. #люблюКоласа поставят также гости пушкинского «Михайловского» и «Ясной Поляны» Толстого.

Якуб Колас – самый издаваемый белорусский автор в истории. Его псевдонимы на обложках почти 5 миллионов книг. Абсолютные бестселлеры... Удивительно, но это не «Новая зямля», «Сымон-музыка» или «На ростанях», а произведения для детей. «Рак-вусач» и «Савось-распуснік» – по 200 тысяч экземпляров. Персональной энциклопедии песняр до сих пор не удостоился.

К 140-летию «Народного» – Республиканский литературный конкурс «Майму Паэту прысвячаю…». Уже стартовал. Жюри оценит стихи, рассказы, сказки, эссе, интервью. И вдруг в год, когда на один красный день в календаре больше, «взойдёт» новый Колас.

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