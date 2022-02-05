Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию обсудили в агрогородке Александрия

Источник материала: ОНТ

От крупных городов до глубинки. Предстоящий референдум обсуждают по всей стране. С жителями агрогородка Александрия встретился сегодня директор института социологии Академии наук Беларуси.





В центре внимания – изменения и дополнения в Конституцию. Важны каждое мнение и каждый голос. В трудовом коллективе сельхозпредприятия «Александрийское» порядка полутора тысяч специалистов. Почти половина – молодёжь. В агрогородке созданы все условия для достойной жизни и развития.

Распределение, закрепление и жильё для молодых специалистов – для жителей села важно закрепление этих тенденций в Основном законе. Обсудили также темы традиционных ценностей, института семьи и сохранения исторической памяти. До референдума остаётся меньше месяца. От активности и сопричастности каждого сейчас зависит будущее целой страны.

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