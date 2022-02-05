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Кто хочет иметь доход выше пенсий? В Беларуси вводится добровольное страхование накопительной пенсии. Вот как это работает!

05.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кто хочет иметь доход выше пенсий? В Беларуси вводится добровольное страхование накопительной пенсии. Вот как это работает!

Добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии вводится с 1 октября 2022 года, сообщается на сайте Министерства труда и соцзащиты.

Накопительные пенсии нужны тем, кто хочет иметь доход выше госпенсии. С 1 октября 2022 года вводится добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства.

Вот как это работает.

Такая программа расширяет возможности формировать на старость сбережения. Средства граждан, которые участвуют в новом страховании, задействуют и в развитии экономики. Сейчас ведется подготовка необходимых нормативных правовых актов. Информационная кампания в трудовых коллективах по популяризации нового вида страхования уже начата.

Фото: архив БЕЛТА

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Добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии вводится с 1 октября 2022 года, сообщается на сайте Министерства труда и соцзащиты. Накопительные...
 
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