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Кто хочет иметь доход выше пенсий? В Беларуси вводится добровольное страхование накопительной пенсии. Вот как это работает!
Источник материала: ОНТ
Добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии вводится с 1 октября 2022 года,
Накопительные пенсии нужны тем, кто хочет иметь доход выше госпенсии. С 1 октября 2022 года вводится добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства.
Вот как это работает.
Такая программа расширяет возможности формировать на старость сбережения. Средства граждан, которые участвуют в новом страховании, задействуют и в развитии экономики. Сейчас ведется подготовка необходимых нормативных правовых актов. Информационная кампания в трудовых коллективах по популяризации нового вида страхования уже начата.
Фото: архив БЕЛТА
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Кто хочет иметь доход выше пенсий? В Беларуси вводится добровольное страхование накопительной пенсии. Вот как это работает!
Добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии вводится с 1 октября 2022 года, сообщается на сайте Министерства труда и соцзащиты. Накопительные...
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