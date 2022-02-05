Более 700 беженцев уже третий месяц ожидают возможности попасть в Европу: чем живут и на что надеются обитатели логистического центра в Брузгах

Источник материала: ОНТ

Пополнение в семьях, обнадеживающие новости из Германии и польская стена непонимания. Для беженцев на белорусско-польской границе подходит к концу 3-й месяц ожидания. В транспортно-логистическом центре Брузги открытия гуманитарного коридора по-прежнему ждут более 700 человек.





Памперсы, одежда и средства гигиены. 28-летняя беженка Амина готовится к выписке. Красный Крест обеспечил вещами первой необходимости. Чуть больше недели назад врачи Гродненского перинатального центра помогли появиться на свет её малышу Миладу. Были небольшие осложнения – под наблюдением медиков пришлось задержаться.

Наталья Качук, заведующая акушерским физиологическим отделением Гродненского областного клинического перинатального центра: «У них у всех национальная особенность – анемии у этих женщин, поэтому она получает у нас антибактериальную терапию по полному курсу, антианемическую терапию. И мы после того, как заканчиваем терапию, проводим наблюдение за ними дня 3, чтобы отпустить их, как я говорю, не в домашние условия».

Помимо анемии ещё одна особенность пациенток-беженок – преждевременные роды. Связывают это со стрессом – дают о себе знать неопределенность, ночи в лесном лагере у пограничного забора, польские газ и водометы. Вот здесь, в инкубаторе, рядом с малышом Амины – девочка, которая появилась на 3 недели раньше срока. Сегодня ночью медики приняли роды ещё у одной беженки. Это уже 5-й ребенок, появившийся в Беларуси.

В этом импровизированном жилище из одеял, которые в кризисном центре уже называют домохозяйствами, Амину и Милада ждёт семья – муж Адэл и ещё двое детей. Идут в Германию за спасением. Из-за сложной ситуации в Ираке они 7 лет скиталась по палаточным лагерям.

Адэл, беженец: «Мои предыдущие двое детей родились в Ираке. У меня есть с чем сравнивать. В Ираке моих детей и жену не держали в госпитале, а отправляли домой почти сразу после родов. Сейчас жена звонит мне несколько раз в день, показывает, в каких условиях находится и как ее лечат. У вас отличная медицина. Спасибо всем вам большое!»

В лагере беженцев сегодня обсуждают не только пополнение в семьях. На повестке и политические новости. Очередной соломинкой стало высказывание уполномоченной кабмина ФРГ Луизы Амтсберг, которая напомнила властям Германии, что границы должны быть открыты для тех, кто просит убежища. Но ещё больше обсуждают резонансный поступок Польши, наглухо закрывающей для них Европу.

Мохамед, беженец: «Неужели Польша думает, что строительством стены на границе можно что-то решить? Мы не идем в Польшу и не Польша предлагала нам помощь, а Германия, там наши родственники. Мы читали, что немецкие дипломаты готовы посодействовать нашему вопросу. Возвращаться нам некуда, поэтому и останавливаться на полпути мы не можем. Сейчас холодно, спасибо белорусам, которые нас приютили. Но как только потеплеет, мы пойдем в лесной лагерь, может быть, тогда Европа снова вспомнит про нас. Мы знаем, что можем там умереть, но выбора у нас нет. И ещё вопрос – почему Польша строит стену – это же Евросоюз. Одна страна не может принять такое решение. Ведь есть еще Литва, Латвия – почему молчат они?»

Пока Польша строит стену, белорусы по-прежнему помогают. Жизнь в лагере отлажена до мелочей. Спасатели и медики дежурят круглосуточно. Горячая еда по расписанию. Два раза в неделю приезжают гуманитарные транши и от Международной организации по миграции. Чтобы помощь была адресной, Красный Крест провел перепись и обеспечил беженцев карточками с QR-кодами.

Кутая детей в одеяла, которые подарили им белорусы, беженцы готовятся к четвертому месяцу ожидания и надежды. И искренне недоумевают, почему несколько сотен семей с малолетними детьми и инвалидами для демократичной Европы стали гибридным оружием, от которого защищаются сплошным забором высотой в 5 метров и стоимостью в миллионы долларов.

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