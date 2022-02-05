Социальные скидки теперь предоставит еще один магазин: к соглашению присоединился 17-й участник

Источник материала: ОНТ

Список участников соглашения о предоставлении социальных скидок уязвимым категориям населения расширился, сообщается на сайте МАРТ.

Торговая сеть «Дионис» присоединилась к соглашению – здесь будут реализовывать программу скидок с февраля, постепенно.

Ранее мы перечислили магазины, которые подписали соглашение с МАРТ о предоставлении социальных скидок, товары, на которые они распространяются, а также что нужно сделать, чтобы получить такие скидки.

Фото: архив БЕЛТА

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