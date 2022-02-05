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Социальные скидки теперь предоставит еще один магазин: к соглашению присоединился 17-й участник
Источник материала: ОНТ
Список участников соглашения о предоставлении социальных скидок уязвимым категориям населения расширился,
Торговая сеть «Дионис» присоединилась к соглашению – здесь будут реализовывать программу скидок с февраля, постепенно.
Ранее мы
Фото: архив БЕЛТА
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Список участников соглашения о предоставлении социальных скидок уязвимым категориям населения расширился, сообщается на сайте МАРТ. Торговая сеть «Дионис»...
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