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В Беларуси создадут Республиканский совет по исторической политике

05.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси создадут Республиканский совет по исторической политике

Республиканский совет по исторической политике создается в Беларуси. Распоряжение подписал Президент. На общественных началах в нём будут работать ученые, общественные деятели, представители партий, эксперты. 


Новая структура будет определять стратегии и задачи исторической политики, координировать в этой сфере деятельность госорганов. А также будет иметь право инициировать присвоение географических наименований. 

Символично её создание в Год исторической памяти – для сохранения правды о героическом прошлом белорусов и укрепления общности народа.

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Республиканский совет по исторической политике создается в Беларуси. Распоряжение подписал Президент. На общественных началах в нём будут работать ученые,...
 
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