В Беларуси создадут Республиканский совет по исторической политике

Источник материала: ОНТ

Республиканский совет по исторической политике создается в Беларуси. Распоряжение подписал Президент. На общественных началах в нём будут работать ученые, общественные деятели, представители партий, эксперты.





Новая структура будет определять стратегии и задачи исторической политики, координировать в этой сфере деятельность госорганов. А также будет иметь право инициировать присвоение географических наименований.

Символично её создание в Год исторической памяти – для сохранения правды о героическом прошлом белорусов и укрепления общности народа.

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