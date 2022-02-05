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В Беларуси создадут Республиканский совет по исторической политике
Источник материала: ОНТ
Республиканский совет по исторической политике создается в Беларуси. Распоряжение подписал Президент. На общественных началах в нём будут работать ученые, общественные деятели, представители партий, эксперты.
Новая структура будет определять стратегии и задачи исторической политики, координировать в этой сфере деятельность госорганов. А также будет иметь право инициировать присвоение географических наименований.
Символично её создание в Год исторической памяти – для сохранения правды о героическом прошлом белорусов и укрепления общности народа.
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Республиканский совет по исторической политике создается в Беларуси. Распоряжение подписал Президент. На общественных началах в нём будут работать ученые,...
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