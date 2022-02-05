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Парень сделал замечание мужчинам, которые курили в подъезде, и попал в больницу. Вот что случилось!

05.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень сделал замечание мужчинам, которые курили в подъезде, и попал в больницу. Вот что случилось!

Советский районный отдел СК Беларуси завершил расследование уголовного дела о причинении 33-летнему минчанину тяжких телесных повреждений, сообщается на сайте СК.

9 ноября 2021 года вечером, как установило следствие, в доме по улице В. Хоружей в Минске из-за конфликта напали на его жителя.

Причина – курение компании мужчин в подсобном помещении дома. Парень проходил мимо, сделал им замечание и попросил выйти на улицу. В его адрес посыпались возмущения. Он вышел на улицу и позвонил в милицию. 

Через некоторое время из подъезда вышли двое мужчин, которых он видел в подвале. Парень вернулся в подъезд – подвал уже был закрыт. Он прошел на плохо освещённую площадку 1-го этажа и заметил возле лифта 3-го мужчину из компании. Молодой человек сказал ему, что вызвал милицию – оба начали ругаться. 

После удара парень побежал за помощью к соседям на этаж выше – они вызвали скорую, а он сам в это время снова вызвал милицию.

Нападавшего задержали. Он рассказал, что после нападения пошел к себе и выбросил нож в мусоропровод. 

Пострадавшего госпитализировали. Ему причинены тяжкие телесные повреждения.

65-летнему мужчине предъявлено обвинение, его заключили под стражу.

Расследование дела завершено. Материалы передали прокурору для направления в суд.

Фото: СК Беларуси

 


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Теги: Минск
 
 
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Советский районный отдел СК Беларуси завершил расследование уголовного дела о причинении 33-летнему минчанину тяжких телесных повреждений, сообщается на сайте СК....
 
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