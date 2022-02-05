Еврокомиссия признала атомную и газовую энергетику «зеленой» – так в ЕС намерены справиться с энергетическим кризисом

Источник материала: ОНТ

Европейская комиссия классифицировала атомную и газовую энергетику как «зелёную», то есть соответствующей безопасным экологическим стандартам, и разрешила строить новые АЭС до 2045 года. Как считают в ЕС, такое решение позволит Европе не только увеличить инвестиции в энергетику, но главное – преодолеть энергетический кризис.





Больше года потребовалось чиновникам Еврокомиссии, чтобы решить, следует ли газ и ядерную энергетику считать экологичными, и занять место в так называемой зелёной категории в своде таксономии. Это термин активно вошёл в медийный оборот и означает свод правил для инвестиций в экономику, которая не будет вредить климату.

Показательно, что финальные аргументы и детали решения по газу и атому обнародовал не еврокомиссар по энергетике, а чиновник, отвечающий в европейском правительстве за финансовую стабильность – ирландка Мейрид Макгинесс. Запредельные цены на энергию, рост стоимости и производства, и услуг для рядового потребителя, видимо, подтолкнул ЕС к решению, что атомные и газовые станции не помешают, а наоборот помогут перейти Евросоюзу к зелёной экономике.

Мейрид Макгинесс, еврокомиссар по финансовой стабильности: «Это знаковое решение для рынка частных инвестиций на нашем пути к устойчивому развитию. Мы понимаем, что нам придётся в перспективе отказаться от особенно вредных источников энергии, таких как уголь, на долю которого сегодня все еще приходится 15% производства электроэнергии в Европе, и это то, что нам нужно изменить. То же самое с газом и атомом. Это инструменты переходного периода, которые позволят нам достичь стратегической цели использовать только возобновляемые источники энергии».

То есть переход к энергии ветра, солнца и водорода будет, но всё же не сейчас. По сути, в Еврокомиссии признали, что на этом этапе экономика ЕС слишком зависит от энергии газа и атомных станций. Старые смогут работать и дальше, а новые нужно успеть запроектировать и построить до 2045 года, единственное условие – высокий уровень безопасности. Новые газовые станции также должны быть максимально экологичны. Решение Еврокомиссии поддержало большинство членов ЕС, в первую очередь страны Восточной Европы, которые очень зависимы от угля и газа, или Франция, атомные станции которой вырабатывают 70% всей энергии в стране. Эммануэль Макрон уже заявил, что намерен инвестировать в эту сферу больше миллиарда евро. Решением недовольны скандинавские страны, Австрия, Германия, которая добровольно стала отказываться от атомных реакторов, недавно остановила работу трёх станций и в этом году закроет три последние. Экоактивисты даже устроили пикет напротив здания Еврокомиссии, всем видом показывая, что чиновники хоронят их надежды на главное экологически чистое будущее.

В Еврокомиссии, конечно, так не считают, движение к зелёной энергетике будет продолжаться, но в условиях, когда цена природного газа в пиковые периоды приближалась к двум тысячам долларов, это ставит под грозу не просто инвестиции в безуглеродную среду, но и сводит к убыткам текущее производство. С экономической точки зрения – зелёный свет атому и газу – мера просто вынужденная.

Несмотря на принятое решение противников так называемой старой энергетики вряд ли станет меньше. С другой стороны, меньше не станет и тех европейцев, что против неподъёмных счетов за отопление и электричество. В Еврокомиссии, судя по всему, из двух зол выбрали наименьшее.

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