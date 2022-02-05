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Итоги 2021 года и перспективы белорусского ВПК обсудили в Государственном военно-промышленном комитете
Источник материала: ОНТ
В Беларуси создают ракету средней дальности – все комплектующие будут отечественные. Перспективы развития белорусской «оборонки» обсудили сегодня в Государственном военно-промышленном комитете.
Прошлый год для сектора обороны был довольно успешным. Белорусскую армию военпром укрепил на 600 единиц нового вооружения. На треть вырос экспорт, невзирая на западные санкции. Оборонные предприятия ищут и находят новых поставщиков. В результате к концу года все вышли в плюс. Развивается собственное производство. Сегодня презентовали систему залпового огня «Шквал», где все элементы сделаны в Беларуси. Улучшенные компоненты скоро появятся и на другой технике. Серьезно удалось продвинуться и в производстве стрелкового оружия.
Среди перспективных – ракетостроение. Именно на этом акцент в стратегии развития ведомства до 2025 года. Ещё одно направление – модернизация техники. На вооружение готовятся принять зенитно-ракетный комплекс «Оса».
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Итоги 2021 года и перспективы белорусского ВПК обсудили в Государственном военно-промышленном комитете
В Беларуси создают ракету средней дальности – все комплектующие будут отечественные. Перспективы развития белорусской «оборонки» обсудили сегодня в...
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