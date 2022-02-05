Итоги 2021 года и перспективы белорусского ВПК обсудили в Государственном военно-промышленном комитете

Источник материала: ОНТ

В Беларуси создают ракету средней дальности – все комплектующие будут отечественные. Перспективы развития белорусской «оборонки» обсудили сегодня в Государственном военно-промышленном комитете.





Прошлый год для сектора обороны был довольно успешным. Белорусскую армию военпром укрепил на 600 единиц нового вооружения. На треть вырос экспорт, невзирая на западные санкции. Оборонные предприятия ищут и находят новых поставщиков. В результате к концу года все вышли в плюс. Развивается собственное производство. Сегодня презентовали систему залпового огня «Шквал», где все элементы сделаны в Беларуси. Улучшенные компоненты скоро появятся и на другой технике. Серьезно удалось продвинуться и в производстве стрелкового оружия.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси: «В части стрелкового оружия, этот вопрос сегодня также поднимается на постоянной основе. Надо отметить, что еще два года назад по данному направлению вообще нечего было говорить. Это для нас была полностью новая ниша. На сегодняшний день, благодаря работе отдельных предприятий и системы, результаты достигнуты. Сформированы несколько базовых моделей, которые проходят испытания. Автомат VSK-100 уже стал на вооружение. Испытываются и его модификации. Они переданы Вооруженным Силам для исследовательских испытаний. Надо отметить, что Вооруженные Силы пошли навстречу и с удовольствием принимают от нас это вооружение, испытывают его. И мы очень рады, когда получаем от них замечания, целеуказания по доработке данной техники и вооружения».

Среди перспективных – ракетостроение. Именно на этом акцент в стратегии развития ведомства до 2025 года. Ещё одно направление – модернизация техники. На вооружение готовятся принять зенитно-ракетный комплекс «Оса».

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