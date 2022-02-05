Пять крутых историй бизнеса: свое дело в глубинке, предательство партнеров и «выстрелившая» экзотика

Источник материала: ProBusiness



Фото из архива героев

Предпринимательство — это почти всегда про жажду изменений и выход из зоны комфорта, когда хочется попрощаться с привычным укладом жизни и развивать собственный бизнес. У героев историй, которые мы собрали для вас, однажды наступил такой момент. Они рассказали «Про бизнес», что их заставило изменить свою жизнь, а также про веру в себя и сложности, с которыми постоянно приходится справляться.

Стрижки под анестезией и йорко-часы. История грумера из Бобруйска и ее 20-летнего бизнеса, который уже не боится кризисов



Елена Киргизова. Фото из архива героини

Елена Киргизова из Бобруйска — один из старейших белорусских грумеров. Она пришла в профессию, когда стрижка кошек и собак была экзотикой, а не частью регулярного ухода за питомцами.

Свой бизнес бобруйчанка начала строить в 2002 году и за 20 лет успела набить немало шишек. Сегодня, оглядываясь назад, мастер убеждена: бизнесом должны заниматься мужчины.

А если уж женщине и начинать свое дело, то, скорее, не ради зарабатывания денег — а для самореализации. Патриархальные взгляды, впрочем, не помешали Елене, у которой подрастают трое сыновей, открыть два зоосалона в Бобруйске, услугами которых сегодня регулярно пользуется более тысячи четвероногих клиентов. Подробности — в нашем материале .

«Какая выручка — такие и зарплаты». Как бывший машинист открыл детское кафе в белорусской глубинке — и теперь здесь модное место



Дмитрий Атрахимович. Фото: «Витебские вести»

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Атрахимович из Докшиц Витебской области начинает каждое утро с зарядки. Энергии на день 35-летнему мужчине нужно много: в маленьком белорусском райцентре с населением около 7 тысяч человек у него два бизнеса — парикмахерская на дому и детское кафе.

Но если стрижки, говорит он, больше для души, то общепит забирает много времени и сил. Предприниматель из глубинки рассказал «Про бизнес» о своем деле не без гордости — ведь даже в Витебске нет ни одного кафе для детей.

«Тяжело, но мы знали, на что идем». Как молодая семья развивает фотосалон в маленьком городе



Антонина. Фото из архива героев

В июне 2021 года супруги Владислав и Антонина из Речицы открыли точку печати фотографий в Речице, что в Гомельской области.

Они не использовали таргет и не брали кредитов — но смогли за 6 месяцев в 3 раза увеличить свою аудиторию в Instagram, стали спонсорами ярмарки мастеров и ни разу не ушли в минус.

О том, что потребовалось для открытия фотосалона и как ребята продвигают свои услуги, читайте в материале «Про бизнес».

Стартовали с $ 10, раскрутили бизнес на две страны — а теперь все продают, чтобы сохранить семью



Анна и Юрий. Фото из архива героев

Минчане Юрий и Анна Худайбереновы еще 7 лет назад были обычной семьей с маленьким ребенком, у которой не хватало денег. Однажды прижало особенно сильно, но жена сделала ставку на золотые руки мужа — и не прогадала. На последние $ 10 Юра купил фанеру и сделал полки для детской комнаты, а Аня их выгодно продала в Instagram.

Через полгода ремесленники перешли с мелких поделок на крупные объекты — деревянные карты мира EcoDeko. И хоть они недешевы, заказы расписаны наперед.

Сегодня у Худайбереновых уже двое детей, стабильный бизнес, дом под Минском, мастерская, но супруги… хотят продать бизнес, чтобы сохранить семью. Вот их история .

Парень ушел из стабильного найма, попросил денег у государства, прошел непростой квест — и стал древелиром



Александр и Анастасия. Фото из архива героев

Когда-то Александр Криворучко работал аналитиком в крупной брестской компании. Но после рождения ребенка захотел сам управлять своим временем.

Решил, что хороший вариант — развивать свое дело. Для этого ему, несмотря на имеющийся кредит за квартиру, пришлось уволиться с хорошо оплачиваемой работы и пойти в столярную мастерскую.

У Саши получилось пройти сложный путь: теперь он вместе с женой Анастасией развивает собственный бренд украшений из дерева.

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