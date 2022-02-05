Быки , ФРС и хеджирование рисков. Как понять, о чем говорят в финансовых новостях

Источник материала: Myfin



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Разберемся с основными понятиями, которые в последние месяцы чаще всего мелькают в экономических новостях.

Интервенции центробанков и ставки ФРС

Что следует за падением курса рубля в ближайшей и долгосрочной перспективе мы знаем из практики. Но кроме курсов на валютных рынках есть и другие события.

Новость: в январе эксперты в России прогнозировали, что, если конфликт на востоке Украины дойдет до стадии эскалации, Центробанку РФ понадобится проводить интервенции для обеспечения финансовой стабильности.

О чем речь? Иногда центральные банки совершают валютные интервенции – продают или покупают свою или чужую валюту, чтобы лишний спрос не повысил ее цену, а избыточное предложение, наоборот, ее не уменьшило.

Кстати, интервенции могут быть и словесными. В той же ситуации с российским рублем на фоне напряженных отношений с Украиной, чтобы снизить давление на курс, российский Центробанк заявлял, что перестанет покупать валюту на внутреннем рынке.

Фото: bankstok.ru

Еще одна постоянная тема новостей – ставки центральных банков. Вокруг них события разворачивались как раз на этой неделе.

Новость 1: Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне – 0%.

Новость 2:ФРС на заседании ожидаемо оставила ставку на прежнем уровне, подтвердив планы в скором времени приступить к ее повышению для борьбы с инфляцией.

Ставки центральных банков влияют не только на курсы, но и на экономику в целом. Падает главная ставка – падают ставки по кредитам. Дешевле кредиты – больше денег в реальном секторе, больше экономическая активность. Это разогрев экономики.

Ставки растут – кредитов становится меньше, но вклады – выгоднее. Меньше денег в экономике, больше в банках, снижается инфляция. Это замедление экономики.

Для мировой экономики особенно важна ставка ФРС (Федеральной резервной системы США). Даже доли процента вверх или вниз дают направление многим экономическим процессам.

IPO и «пузыри»

Фото: pixabay.com



Новости: «Соцсеть Reddit подала заявку на IPO», «В России отмечен бум IPO», «Производитель электрокаров Rivian провел успешное IPO».

На самом деле отсюда начинается связь между акциями как инструмента для инвестирования и реальным предприятием. Вначале компания выходит на биржу со своими акциями. Это и называется IPO (Initial Public Offering). Деньги обычно пускают на развитие компании. После этого компания становится уже не частной, а публичной и начинается свободная торговля ее акциями.

Как правило, на информации об эффективной работе предприятия растет спрос на его акции, и параллельно эти акции растут в цене. Но самого предприятия колебания цен на вторичном рынке прямо не касаются. Оно может работать, получать прибыль или убытки и при росте котировок, и при их падении.

Например, акции Tesla за последние годы выросли в несколько сотен раз. Капитализация компании (то есть общая стоимость ее акций) в октябре 2021 года превысила один триллион долларов. При этом большую часть своей истории фирма была убыточной. Более того – Tesla никогда не платила акционерам дивидендов.

Таких компаний много, их акции называют акциями роста. Их прибыль чаще всего идет не на выплаты акционерам, а на развитие бизнеса.

Противоположность – акции стоимости. Это бумаги стабильных и прибыльных компаний. Они обычно платят дивиденды и не так сильно меняются в цене. Эти бумаги стараются купить при некотором падении цены и держат долгие годы, если, конечно, не происходит какой-то финансовой катастрофы.

Но влияние роста акций на работу предприятий все-таки есть: растет цена акций – растет доверие к компании, ей проще получать кредиты, выпускать облигации, успех на фондовом рынке косвенно повышает престиж марки, повышает спрос на ее товары.

Если разница между реальной ценой предприятия и стоимостью его акций слишком велика, «надувается финансовый пузырь». В какой-то момент он может лопнуть, то есть акции упадут, фирма обанкротится. Но, пока этого не случилось, владельцы акций и все причастные к торгам богатеют.

S&P 500 и прочие индексы

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Новость: В первую неделю торгов в 2022 году индекс S&P 500 снизился на 1,9%, а Nasdaq – более чем на 4%. Рынки падают на опасениях, что ФРС начнет повышать ставку быстрее, чем ожидалось.

Отслеживать текущую стоимость каждой ценной бумаги и строить на этом основании прогнозы трудно. Но можно собрать всю информацию, определенным образом суммировать ее и получить совокупный показатель – индекс.

С этим работают индексные фонды. Это инвестиционные компании, которые собирают деньги многих инвесторов, на общую сумму покупают, например, акции предприятий определенной отрасли. Средства клиентов прирастают сообразно росту индексов. Так средства защищаются от падения какой-то одной компании.

По индексам оценивают состояние отдельных отраслей, стран и регионов. Вот самые известные индексы:

Dow Jones – самый упоминаемый и самый старый индекс. Рассчитывается с 1896 года по акциям 30 крупнейших американских компаний, в основном промышленных. Там есть Coca-Cola, McDonald’s, Apple, Microsoft, но Tesla нет.

S&P 500 – тоже известный индекс, вычисляется по акциям 500 крупных американских компаний. В последние годы особый вес в этом списке имеют высокотехнологичные компании, тут уже есть и Tesla, и Amazon, и Facebook (теперь – Meta).

NASDAQ-100 – в этот индекс также входят большей частью технологические компании, но там нет финансовых корпораций.

Индекс Мосбиржи – этот показатель особенно важен для России и связанных с ней государств. Больше трети копаний приходится на энергетику, нефть и газ, примерно 1/5 – на финансовые компании.

Индекс РТС – еще один российский индекс, основывается на тех же компаниях, но ориентируется на иностранных инвесторов.

Падение российских индексов часто идет параллельно с курсом российского рубля, а за ним дешевеет и наш рубль.

Фьючерсы и хеджирование рисков

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Новость: Нефть марки Brent впервые с октября 2014 года торгуется выше $91 за баррель. Цена апрельских фьючерсов 3 февраля составила $91,08.

Фьючерсы – финансовые контракты, которые обязывают стороны совершить сделку с активом по заранее установленной цене в будущем.

Суть объясняют на таком примере: фермер еще не собрал урожай, но беспокоится за будущие цены. Потому он заранее заключает с покупателем сделку на будущее с определенной ценой зерна. Если в тот момент зерно будет дороже – то в выигрыше окажется покупатель, если дешевле – выиграет фермер.

Но фьючерсы можно не исполнять, а заплатить другой стороне разницу между ценой контракта и рыночной ценой. Если цена вырастет – фермер отдает покупателю разницу, возвращает полученные деньги и торгует зерном самостоятельно.

Другое назначение фьючерсов – хеджирование рисков. Обратите внимание: и фермер, и покупатель страхуют себя от колебаний цены, заранее договариваются на приемлемую цену. А можно еще открыть контракты и на будущую продажу, и на будущую покупку актива. Тогда прибыль по одному компенсирует убыток по другому фьючерсу.

Помните ли, как в апреле 2020 года везде писали, что нефть продается по цене минус 37,63 доллара? Это были не поставки реальной нефти, а торговля фьючерсами на нее. Была информация о заполненных хранилищах и падении спроса. Чтобы вернуть свои деньги и вложить во что-то более выгодное, спекулянты избавлялись от этих контрактов. А реальная нефть с минусовой ценой не продавалась.

Про «быков» и «медведей»

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Новость:по опросам частных инвесторов США, доля «быков» приблизилась к минимальным уровням за 7 лет.

«Быками» называют трейдеров, которые покупали активы и потом зарабатывали на росте их цены, когда графики росли вверх, как рога. «Бычьим» называют рынок, выросший более чем на 20% от базовой цены.

«Медведи» – это трейдеры, зарабатывающие на понижении цен. Их тактика сложнее. Например, они берут взаймы какой-то актив, продают его, ждут, что цена упадет, выкупают актив по меньшей цене и возвращают заем. Разница – их доход.

«Быки» и «медведи» стремятся сдвинуть рынок в нужном им направлении.